Test: Apple iMac M3

Tipp: Auch wenn Sie normalerweise mit einer Maus arbeiten, sollten Sie diese bei der Bestellung gegen das wirklich geniale «Magic Trackpad» für einen Aufpreis von 50 Franken austauschen. Wenn Sie damit nicht warm werden, können Sie sich immer noch etwas Richtiges kaufen, etwa eine Logitech MX Master 3.

Halterung. Die zweite Schwäche ist die Halterung, mit der sich das Display zwar neigen, aber in der Höhe nicht verstellen lässt. Das verwundert jedoch nicht, denn für das flexiblere Gelenk nimmt Apple sogar beim Studio Display einen Aufpreis von 400 Franken.

VESA. Wichtig fürs Büro oder wenn der Rechner schnell aus dem Weg geschafft werden soll: Der iMac lässt sich optional ohne Standfuss, aber dafür mit VESA-Mount bestellen. Die Preise bleiben dieselben, doch die Entscheidung ist endgültig: Ein Umbau ist in beide Richtungen nicht möglich.

Das Display ist der Schlüssel

Oder etwas weitergefasst: Das Display mit dem ganzen Drumherum ist der Schlüssel. Also eigentlich alles, ausser dem Standfuss. Und diese Kombo führt dazu, dass der iMac ein äusserst günstiger Rechner ist.

Zuerst einmal besticht die Qualität des Displays mit seiner 4.5K-Auflösung mit 4480×2520 Pixel bei einer Pixeldichte von hohen 218 ppi. Die Helligkeit von 500 Nits ist für den Innenbereich mehr als ausreichend. Die Wiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz.

Das Display unterstützt den erweiterten P3-Farbraum, was es für die Videoverarbeitung auf hohem Niveau qualifiziert. Und schliesslich sorgt die True-Tone-Technologie dafür, dass sich die Farbgebung des Displays auf Wunsch an die aktuelle Farbtemperatur anpasst, was gerade in der Dämmerung und bei gedämpftem Licht für eine sehr angenehme Darstellung sorgt.