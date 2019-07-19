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Daniel Bader
19. Jul 2019
Lesedauer 3 Min.

Tests

Test: Blu-ray-Player Sony UBP-X800M2

Spielt (fast) alles ab.

Der Player spielt (fast) alles ab

© Quelle: PCtipp.ch

Hinter dem Gerätenamen UBP-X800M2 verbirgt sich Sonys aktueller High-End-Blu-ray-Player. Als besondere Funktion und Neuerung, im Vergleich mit dem UBP-X800 der ersten Generation aus dem Jahr 2017, unterstützt der neue 300 Franken teure Stand-alone-Player Dolby Vision HDR. Beeindruckend ist aber auch die weitere Feature-Liste: So werden unter anderem die 4K/60p-Wiedergabe mit HDR, HLG und Dolby Vision HDR sowie das 4K-Upscaling von der niedrigeren SD- auf die höhere HD-Auflösung unterstützt. Das Konkurrenzprodukt zu Dolby Vision, HDR10+, wird vom Player nicht unterstützt. Ausstattungsseitig verfügt der recht flach gebaute, mattschwarze Player (43 × 5 × 27 cm, B × H × T) nebst seinem Schlitten für CDs, DVDs und Blu-ray-Discs über eine USB-2.0-A-Buchse. Beide Schächte liegen frontseitig, sind allerdings hinter zwei voneinander getrennten Schubladen verborgen. Während auf Knopfdruck die Lade für das optische Laufwerk nach vorne wegklappt und der Schlitten herausfährt, muss die Verdeckung für den USB-Port, vorne rechts, per Hand nach vorne weggezogen werden. Rückseitig befinden sich ein Gbit-LAN- sowie insgesamt zwei HDMI-2.0-Out-Ports.

Das steckt im Karton drin

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Besondere: Der Doppel-HDMI-Ausgang kann die Video- und Audiospur trennen. So ist es also möglich, nebst einem 4K-Fernseher, einen AV-Receiver als Soundquelle einzubinden. Zusätzlich integriert Sony eine WLAN- sowie auch eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der sich Kopfhörer koppeln lassen. Nebst dem Player liefert Sony die zum Abspielgerät gehörende Fernbedienung RMT-VB310E mit. Sie liegt gut in der Hand und bietet typische Knöpfe wie «Play», Vorwärts», «Stop», «Rückwärts» etc. Wer ausserdem einen Schnellzugriff auf die Streamingplattform Netflix sucht, findet ihn beim Steuerknüppel mit einem entsprechenden Button.

Sony UBP-X800M2: viele Anschlüsse

 © Quelle: PCtipp.ch

Zudem stehen im «Net-Service»-Menü (Button auf der Fernbedienung) u.a. die Streamingportale Amazon Prime oder auch YouTube bereit. Kleiner Minuspunkt: Leider verfügt die Fernbedienung über keine hintergrundbeleuchteten Tasten. So kann es mitunter schwerfallen, ganz im Dunkeln die richtigen Knöpfe zu finden. Ab Start vergehen gerade mal 6 Sekunden, bis das Gerät einsatzbereit ist.

Das Hauptmenü

 © Quelle: PCtipp.ch

Zum Hauptmenü gelangt man mit dem Button «Home» auf der Fernbedienung. Das Menü selbst ist sehr einfach aufgebaut und in die Reiter «Setup», «Netzwerk» und «Player» unterteilt. Das Navigieren per Fernbedienung geht dabei verzögerungsfrei vonstatten. Insgesamt eine runde Sache.

Das Setup-Menü

 © Quelle: PCtipp.ch

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Abspieltest, Fazit und Bewertung

Abspieltest, Fazit und Bewertung

Der Abspieltest

Front-USB-Port

 © Quelle: PCtipp.ch

Auch im Abspieltest gab sich das Modell keinerlei Blösse: Korrekt erkannt, ausgelesen und abgespielt wurden u.a. verschiedene MP4-Film-Dateien per eingeschobenem USB-Stick, diverse Musik-CDs, Film-DVDs sowie Blu-ray-Filme (u.a. «Der Krieg der Knöpfe», «Vantage Point»). Gut gefallen konnte dabei die Upscaling-Funktion, die das Full-HD-Bildmaterial auf unserem Test-TV auf vorzeigbares 4K-Niveau hievte. Besonders angetan waren wir auch von der Laufruhe des optischen Laufwerks, das selbst Blu-rays ohne grosse Geräuschentwicklung abspielte. Um die Schwingungen weiter zu reduzieren, hat Sony um die Player-Einheit herum ein versteiftes Gehäusechassis verbaut. Das zahlte sich im Test aus.

Die Fernbedienung

 © Quelle: PCtipp.ch

Fazit

Sonys Blu-ray-Player UBP-X800M2 ist ein sehr einfach zu bedienender Stand-alone-Player, der nahezu alle gängigen Audio-, und Videoformate unterstützt. Schade, dass die Fernbedienung über keine beleuchteten Tasten verfügt. In Zeiten salonfähig gewordener Streamingdienste orientiert sich der Player auch aufgrund des Verkaufspreises doch auch ein stückweit an Liebhabern von CDs, DVDs und Blu-rays.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bedienung
  • Support von Audio- und Video-Formaten
  • Preis
  • keine beleuchteten Tasten der Fernbedienung
  • kein HDR10+-Support

Details:  4K-Blu-ray-Player, 4K/60p, 2 × HDMI-Out, Gbit-LAN, WLAN, USB 2.0, Upscaling, Kindersicherung, Jugendschutz, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 2 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 300.–

Infos: 
www.sony.ch

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