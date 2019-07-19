Test: Blu-ray-Player Sony UBP-X800M2

Hinter dem Gerätenamen UBP-X800M2 verbirgt sich Sonys aktueller High-End-Blu-ray-Player. Als besondere Funktion und Neuerung, im Vergleich mit dem UBP-X800 der ersten Generation aus dem Jahr 2017, unterstützt der neue 300 Franken teure Stand-alone-Player Dolby Vision HDR. Beeindruckend ist aber auch die weitere Feature-Liste: So werden unter anderem die 4K/60p-Wiedergabe mit HDR, HLG und Dolby Vision HDR sowie das 4K-Upscaling von der niedrigeren SD- auf die höhere HD-Auflösung unterstützt. Das Konkurrenzprodukt zu Dolby Vision, HDR10+, wird vom Player nicht unterstützt. Ausstattungsseitig verfügt der recht flach gebaute, mattschwarze Player (43 × 5 × 27 cm, B × H × T) nebst seinem Schlitten für CDs, DVDs und Blu-ray-Discs über eine USB-2.0-A-Buchse. Beide Schächte liegen frontseitig, sind allerdings hinter zwei voneinander getrennten Schubladen verborgen. Während auf Knopfdruck die Lade für das optische Laufwerk nach vorne wegklappt und der Schlitten herausfährt, muss die Verdeckung für den USB-Port, vorne rechts, per Hand nach vorne weggezogen werden. Rückseitig befinden sich ein Gbit-LAN- sowie insgesamt zwei HDMI-2.0-Out-Ports.