Test: Chromecast mit Google TV

Update: Der Google Chromecast mit Google TV und Fernbedienung kann nun auch offiziell in der Schweiz bestellt werden – zum Preis von 69.99 ist er im Google Store erhältlich. Folgend: Unser Test.

Vor dem Zeitalter der flachen Fernseher wurde eine neue Flimmerkiste ins Wohnzimmer gestellt, begleitet vom Wunsch, dass sich dieses Thema für die nächsten 10 bis 15 Jahre erledigt hat. Heute jedoch sind fast alle Fernseher «smart»: kleine Computer mit ihren eigenen Apps, um Streaming-Portale und andere Anwendungen auszuführen. Das führt leider auch dazu, dass Smart-TVs genauso schnell veralten, wie konventionelle Computer – wenn nicht sogar schneller.

In solchen Fällen springen externe Geräte in die Bresche. Sie kommen mit einem eigenen App-Store, der über Jahre hinweg immer die neusten Apps bietet und dem Zahn der Zeit erfolgreicher trotzen. Ein typisches Beispiel ist der Google Chromecast mit Google TV, wobei sich das «TV» in erster Linie auf das verbaute Android TV 10 bezieht, das für den Antrieb sorgt.

Der grösste Vorteil von Android TV ist die enorme App-Auswahl, und deshalb ist alles vertreten, was irgendwie mit Streaming und Fernsehen zu tun hat. Neben den grossen Streaming-Diensten warten hier unter anderem Play Suisse, yallo tv, Zattoo, ARTE, ZDF oder Teleboy. Auch Sunrise UPC TV ist dabei, das die Settop-Box für das Fernsehprogramm weitgehend ersetzen kann: ein ausgezeichnetes Argument, wenn der Chromecast im Ferienhaus oder im Wohnmobil eingesetzt wird.