Test: DAB+-Radio JBL Tuner

Die Ausstattung: Beim Auspacken und der folgenden genauen Inspektion ist zudem schnell klar, dass der Soundspezialist sein Gerät kompakt hält. Das beginnt mit dem spartanisch anmutenden, einzeiligen Display, das sich links oben auf der Front des Gerätes befindet. Der Mini-Bildschirm informiert den Anwender dabei immerhin über den aktuellen DAB+-Sender oder über die aktivierte Bluetooth-Funktion. Auf der Oberseite des Gerätes sind fünf Drucktasten im Gehäuse untergebracht, auf denen man die Preset-Sender (Lieblingssender) festlegen kann. Links und rechts davon finden sich die Leiser- und Lauter-Tasten. Darunter liegen ebenfalls von links nach rechts angeordnete Buttons, um von DAB+ zum FM-Empfang zu switchen, einen Senderscan durchzuführen, von Radiostation zu Radiostation zu schalten sowie die Bluetooth-Funktion ein- respektive auszuschalten. Eine ausziehbare, 40 Zentimeter lange Stabantenne soll bei Bedarf, so der Hersteller, gleichermassen den FM- als auch den digitalen DAB+-Empfang stärken. Komplettiert wird die Ausstattung durch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, der auf der Rückseite des Modells zu finden ist und als Audioeingang auch von anderen Quellen genutzt werden kann.

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Soundqualität und Fazit

Soundqualität