Test: Eizo FlexScan EV2456

Die Auflösung könnte ein Knackpunkt für den EV2456 werden. Full HD macht den Monitor zwar klar günstiger, ist aber 2017 für so manchen Nutzer zu wenig. Das 16:10-Format (1920 x 1200) ist zum Arbeiten zwar ideal, aber ein 2K- oder sogar 4K-Display erleichtert den Workflow doch ordentlich. Zugegeben weniger drastisch als bei grafischen Arbeiten oder für hochauflösende Medien. Aber die zusätzlichen Pixel erleichtern das Multitasking definitiv. Auch die Bildschirmgrösse von 24 Zoll könnte für den einen oder anderen zu wenig sein.

Weitaus weniger kontrovers dürfte alles rund um das Display sein. Der Standfuss des EV2456 ist erstaunlich klein, was zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch bringt. Im Gegenzug dazu wirkt der Monitor nicht weniger stabil, sondern steht auch bei Erschütterungen wie eine Eins. Der Fuss ist so klein, dass er nicht montiert werden muss, sondern fest verbaut geliefert wird.

Anschlüsse und Funktionen

Neben einem soliden Fuss hilft auch ein vielseitiges Standbein. Dieses besteht beim Eizo EV2456 aus drei Zwischensegmenten, die sich ineinanderschieben lassen. Höhenvariationen sind dadurch kein Problem und können leicht vollzogen werden. Der Bildschirm lässt sich zudem drehen (für Porträtausrichtung) sowie kippen und erfüllt so sämtliche ergonomischen Ansprüche.

Erstaunlich beim EV2456 ist die Vielzahl an Zusatzfunktionen. Mal abgesehen von den Lautsprechern (wie bei allen anderen Monitoren nur als Notlösung brauchbar) bietet der Eizo-Monitor ganz schön viel für seine Preisklasse. Es gibt einen Ökomodus für weniger Stromverbrauch sowie einen «Papiermodus», der das Display mehr an den Stil eines E-Readers anpasst und so die Augen schonen will. Zum Augenschonsystem gehören zudem ein Blaulichtfilter sowie eine neue Helligkeitsregulierung, die Flackern verhindert. Müde Augen zu testen, ist schwierig, vielmehr der Einfluss eines einzelnen Displays darauf. Die erwähnten Müdemacher sind jedoch erwiesen. Eine Reduktion von Flackern und wärmeres Licht in den frühen und späten Stunden des Tages helfen den Augen definitiv. Auch wenn man sich an das doch etwas sehr warme Licht des Papiermodus gewöhnen muss. Für Grafiker ist dieser Modus natürlich unbrauchbar.