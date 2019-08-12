Test: Feller Smart Light Control für Philips Hue

Der Schalter

Die Feller-Schalter könnten auch lose herumliegen oder mit dem beigefügten Klebeband an einer beliebigen Stelle befestigt werden, etwa an einem Fenster. Es ist völlig nebensächlich, wo das Teil hängt oder herumliegt. Wichtig ist nur, dass die Hue-Bridge Version 2 zum Einsatz kommt, also die rechteckige Ausführung.

Der Schalter benötigt weder eine Steckdose noch Batterien. Stattdessen wird der Strom für den Betrieb durch den «elektrodynamischen Energiegenerator» bereitgestellt. Er wandelt den Druck auf den Schalter in die nötige Energie um. Deshalb fühlen sich die Tasten ziemlich schwergängig an, der Widerstand ist fast schon lästig hoch. Doch das ist der Preis, der für den wartungsfreien Betrieb und die Flexibilität bezahlt werden muss. Ausserdem werden die Lampen bei uns – wie erwähnt – automatisch gesteuert und aktivieren sich zum Beispiel bei Sonnenuntergang, ohne dass jemand eine Taste drücken muss.

Insgesamt lassen sich die vier Segmente mit acht Funktionen bestücken, indem ein Segment entweder kurz gedrückt oder etwas länger festgehalten wird. Die Programmierung und die Möglichkeiten in der Hue-App finden Sie in dieser Bildstrecke:

Was zurzeit noch nicht funktioniert, ist die Steuerung von Zonen anstelle von Zimmern – also zum Beispiel «Wohnbereich» oder «Obergeschoss». Diese Funktion in der Hue-App wird jedoch von Philips selbst noch als Beta deklariert, sodass sich das irgendwann vermutlich ändern wird. Apropos App: Die Schalter lassen sich noch mit wesentlich komplexeren Lichtszenen bestücken, wenn eine App wie iConnectHue für iOS oder all 4 hue für Android hinzugezogen wird.

Montage: über dem Putz, unter allen Kanonen

Die Montage ist einfach für jedermann, ausser für Feller-Kunden. Denn der Schalter passt zwar perfekt in eine bestehende Feller-Montage – doch es ist nicht möglich, ihn dort zu befestigen. Dazu ist eine Klammer nötig. Deren Produktionskosten würde vermutlich im einstelligen Rappenbereich liegen; trotzdem hat sie es nicht in die Schachtel des 89 Franken teuren Schalters geschafft. Allein aus diesem Grund haben wir dann trotzdem den Elektriker aufgeboten, der mit dem zusätzlichen Material anrückte. Diese Kosten werden die Schalter weiter verteuern, die Rechnung ist noch ausstehend.

Eine solche Unterlassungssünde kann problemlos als Affront gegenüber den Feller-Käufern gewertet werden – denn die Passform innerhalb des Feller-Systems ist das einzige Alleinstellungsmerkmal. Alternative Schalter gibt es zuhauf und für viel weniger Geld, auch direkt von Philips. Praktisch jeder Schalter mit vier Tasten kann acht Funktionen ausführen, indem eine Taste gedrückt gehalten wird. Beim Philips Hue Dimmer Switch wird ausserdem eine praktische Magnethalterung mitgeliefert, die für Ordnung sorgt.