Test: flüsterleise Gaming-Peripherie

Der deutsche Hersteller be quiet! ist unter Gamern kein Unbekannter. Das Credo des Unternehmens steht im Firmennamen: Sei still!

Die deutsche Firma baut schon seit über 20 Jahren besonders leise High-End-Komponenten für Gaming-PCs. Nun erweitert sie ihr Portfolio um Gaming-Tastaturen und -Mäuse. Diese folgen dem gleichen Leitgedanken: hochwertig, leistungsstark und leise.

Mit insgesamt vier Geräten will der Hersteller den Peripheriemarkt aufmischen: zwei Tastaturen und zwei Mäuse. Ob die neuen Produkte dieses Ziel erreichen, verrät unser Test.

Mechanisch und leise

Bei den Tastaturen setzen die Deutschen auf mechanische Tasten und nicht auf Magnetschalter. Viele Profi-Gamer greifen inzwischen zu magnetischen Switches, da sie besonders viele Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Lassen wir diesen Einwand aber einmal beiseite und betrachten die Tastaturen unbefangen. Es handelt sich um die Dark Mount und die Light Mount.