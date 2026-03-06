Gaming-Hardware
Test: flüsterleise Gaming-Peripherie
Der deutsche Hersteller be quiet! ist unter Gamern kein Unbekannter. Das Credo des Unternehmens steht im Firmennamen: Sei still!
Die deutsche Firma baut schon seit über 20 Jahren besonders leise High-End-Komponenten für Gaming-PCs. Nun erweitert sie ihr Portfolio um Gaming-Tastaturen und -Mäuse. Diese folgen dem gleichen Leitgedanken: hochwertig, leistungsstark und leise.
Mit insgesamt vier Geräten will der Hersteller den Peripheriemarkt aufmischen: zwei Tastaturen und zwei Mäuse. Ob die neuen Produkte dieses Ziel erreichen, verrät unser Test.
Mechanisch und leise
Bei den Tastaturen setzen die Deutschen auf mechanische Tasten und nicht auf Magnetschalter. Viele Profi-Gamer greifen inzwischen zu magnetischen Switches, da sie besonders viele Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Lassen wir diesen Einwand aber einmal beiseite und betrachten die Tastaturen unbefangen. Es handelt sich um die Dark Mount und die Light Mount.
Beide Tastaturen setzen auf ein minimalistisches Design: schwarz, beleuchtete Tasten, kein Schnickschnack. Die Verarbeitung ist hochwertig. Die Oberseite besteht aus gebürstetem Aluminium, auf der Rückseite findet sich hingegen auch Kunststoff, was die Tastaturen nicht ganz so schwer macht wie die Tanker aus dem Hause Keychron.
Ein ARGB-Diffusor sorgt für eine gleichmässige Beleuchtung der PBT-Doubleshot-Keycaps. Diese sind angeraut, was ein sehr angenehmes und präzises Tippen ermöglicht.
Beide Tastaturen sind mit linearen Silent-Switches oder taktilen Silent-Switches erhältlich. Ich habe beide Varianten ausprobiert.
Die linearen Switches sind leichtgängiger, weicher und etwas leiser. Sie ermöglichen besonders schnelles Tippen und eignen sich daher gut für schnelle Games.
Die taktilen Silent-Switches benötigen etwas mehr Kraft und besitzen einen deutlich spürbaren Druckpunkt. Wer nicht nur zockt, sondern auch viel schreibt, dürfte damit glücklich werden.
Im Vergleich zu anderen mechanischen Keyboards sind beide Varianten sehr leise und sogar bürotauglich. Zu Hause benutze ich eine Keychron-Tastatur mit wunderschönem, cremigem Klickgeräusch. An das leise, dumpfe «Tonk» der be-quiet!-Tasten musste ich mich zunächst gewöhnen.
Wer allerdings oft mit Headset spielt, wird damit die Ohren seiner Mitspieler schonen.
Alle Switches und Stabilisatoren sind übrigens bereits vorgeschmiert und können ausgetauscht werden. Das nötige Werkzeug liegt beiden Tastaturen bei.
Für Schweizer Gamer gibt es allerdings einen grossen Wermutstropfen: Beide Tastaturen sind nicht im Schweizer Layout erhältlich. Getestet habe ich daher die Varianten mit deutschem Tastaturlayout.
Zubehör und Ergonomie
Auch das Zubehör ist durchdacht. Die mitgelieferten Kabel sind geflochten, weich, flexibel und hochwertig verarbeitet. Die Verbindung erfolgt ausschliesslich per Kabel, eine Funkübertragung wird nicht unterstützt.
Mitgeliefert wird ausserdem eine Handballenauflage, die sich magnetisch anbringen lässt und stabil hält. Die Variante der Light Mount ist etwas weicher und bequemer.
Bei der Dark Mount gibt es sogar zwei Auflagen – eine für die Tastatur und eine für den Nummernblock. Hier stört allerdings der Spalt zwischen beiden Elementen etwas.
Ergonomisch sinnvoll sind die Auflagen in beiden Fällen, denn die Tastaturen lassen sich in der Höhe verstellen: Die Light Mount über klappbare Füsse, die Dark Mount über magnetisch anbringbare Aufsätze.
Die Dark Mount geht noch einen Schritt weiter als die Light Mount. Wie erwähnt verfügt sie über ein Media-Dock und einen abnehmbaren Nummernblock. Dieser lässt sich links oder rechts anbringen.
Er besitzt zudem mehrere Funktionstasten mit kleinen Displays, die sich über die Software anpassen lassen. Sie lassen sich allerdings etwas strenger und weniger angenehm drücken als die mechanischen Schalter.
Das Media-Dock lässt sich an zwei unterschiedlichen Positionen oberhalb der Tastatur anbringen. Es ermöglicht die Steuerung von Videos und Musik. Es umfasst ein Display für die Uhrzeit, eine Stoppuhr und Weiteres. Auch das lässt sich via Software anpassen. Das Lautstärkerad bei der Light Mount gefällt mir besser als das im Media-Dock. Es lässt sich leichter und angenehmer drehen.
Software – Licht und Schatten
Es gibt sowohl eine lokale Anwendung für Windows als auch eine Variante, die in chromium-basierten Webbrowsern läuft. Letztere ist allerdings etwas abgespeckt und teils mit englischsprachigen Menüs. Wer die volle Kontrolle wünscht, greift zur lokalen Software.
Anpassen lassen sich unter anderem die Beleuchtung und die Tastenbelegung. Jede Taste kann mit Funktionen oder Makros neu belegt werden, bei der Dark Mount gibt es auch vielfältige Einstellungsoptionen für das Media-Dock und den Nummernblock. Die Menüs der Software sind klar und verständlich.
Ganz ohne Patzer kommt die Software jedoch nicht aus: So wird die Uhr auf dem Media-Dock der Dark Mount nur aktualisiert, wenn die lokale Software installiert ist. Nutzt man die Browservariante, muss die Tastatur gekoppelt werden, um die Zeit zu synchronisieren.
Ausserdem erscheint bei erneuter Verbindung eine Abfrage. Hier muss unbedingt «Einstellungen übernehmen» gewählt werden, sonst werden alle Anpassungen zurückgesetzt. Am besten wird hier zusätzlich ein Haken bei «Meine Auswahl merken» gesetzt, sonst erscheint jedes Mal dieser verhängnisvolle Dialog.
Fazit: gelungener Einstand
Beide Tastaturen von be quiet! überzeugen durch hochwertige Verarbeitung, präzise Schalter und sehr leise Anschläge. Hier klackert und klappert nichts, das Tippgefühl ist weich und angenehm.
Persönlich würde ich mich für die linearen Switches entscheiden, da die taktilen etwas mehr Kraft erfordern.
Der abnehmbare Nummernblock und das Media-Dock der Dark Mount sind zwar clever gestaltet und lassen sich stabil befestigen, der praktische Mehrwert bleibt jedoch überschaubar. Deshalb gefällt mir die entschlackte Light Mount besser. Hier gibt es kein überflüssiges Fett am Fleisch.
Hinzu kommt der Preis: Die Light Mount kostet rund 100 Franken weniger als die Dark Mount. Bei galaxus.ch gibt es die Light Mount für etwa 127 Franken, während die Dark Mount rund 227 Franken kostet.
Der grösste Negativpunkt bleibt das fehlende Schweizer Layout.
Die Dark Mount erhält 4 Sterne («gut»), die Light Mount 4,5 Sterne («sehr gut»).
Mäuschenstill
Auch bei seinen Mäusen setzt be quiet! auf Minimalismus. Sowohl die Dark Perk Ergo als auch die Dark Perk Sym kommen in schlichtem Schwarz und mit fünf Tasten daher. Beleuchtung oder andere Gimmicks gibt es nicht. Dafür sind beide Modelle ultraleicht und bringen lediglich 55 Gramm auf die Waage.
Anders als die Tastaturen lassen sich die Mäuse kabellos über einen 2,4-GHz-Dongle oder per USB-Kabel betreiben. Bluetooth wird hingegen nicht unterstützt. Das mitgelieferte Kabel verdient Lob: Es ist geflochten, sehr weich und dennoch robust. Die Verarbeitung der Mäuse überzeugt insgesamt.
Fettige Fingerabdrücke muss man auf der glatten, matten Oberfläche nicht befürchten. Die Maus rutscht auch nicht aus der Hand. Die Dark Perk Ergo fühlt sich aufgrund ihrer Form noch etwas angenehmer an als die Dark Perk Sym, aber der Unterschied ist gering. Beide Modelle sind gut ausbalanciert und eignen sich auch für längeren Gebrauch.
Das Klickverhalten der Tasten ist bei beiden Mäusen ordentlich, gefällt mir aber weniger als bei der brandneuen Logitech Pro X2 Superstrike oder der Logitech G502 X. Zwar klicken beide Mäuse angenehm leise und auch das Scrollrad ist kaum hörbar, doch der Kraftaufwand bei schnellen Klickfolgen ist etwas höher als bei der Konkurrenz. Leider lässt sich das nicht anpassen.
Das Gleitverhalten ist dank Glide Skates aus PTFE (Polytetrafluorethylen) auf allen Oberflächen tadellos. Eingebaut ist ein PixArt-PAW3950-Sensor. Er sorgt für eine hohe Abtastrate von bis zu 8000 Hertz und eine Auflösung von bis zu 32 000 DPI – beides ist per Software konfigurierbar. Gleiches gilt für die Tastenbelegung.
Zum Einsatz kommt dieselbe Software wie bei den Tastaturen. Auch hier gibt es eine lokale Windows-Anwendung sowie eine Webversion, die im Browser läuft. Die lokale Variante bietet allerdings mehr Einstellmöglichkeiten.
Besonderes Augenmerk hat be quiet! zudem auf die Akkulaufzeit gelegt. Sie soll bis zu 110 Stunden betragen. Wie so oft hängt die tatsächliche Laufzeit jedoch stark von der gewählten Abtastrate ab. Wird diese auf die maximalen 8000 Hertz erhöht, verkürzt sich die Akkulaufzeit deutlich.
Fazit: gut, aber nicht innovativ
Beide Mäuse von be quiet! erfüllen ihr Versprechen: Sie sind leise, schnell und hochwertig verarbeitet.
Das minimalistische schwarze Design ist Geschmackssache, wirkt aber angenehm unaufdringlich.
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber der starken Konkurrenz kann ich jedoch nicht erkennen. Auch andere Hersteller bieten leise, schnelle und robuste Gaming-Mäuse an – teilweise sogar zu einem niedrigeren Preis.
Zudem ist mit Logitechs neuer Pro X2 Superstrike eine Maus auf dem Markt, die dank neuer Technologie tatsächlich innovativ ist und deutlich mehr Einstellmöglichkeiten bietet.
Die beiden Nager von be quiet! kosten rund 90 Franken, etwa bei galaxus.ch. Beide erhalten vier Sterne («gut»).
Mitmachen und gewinnen
Probiert die neuen Gaming-Geräte von be quiet! selbst aus. Der PCtipp verlost zwei attraktive Gaming-Bundles:
- Die Dark Mount mit taktilen Switches inklusive Dark Perk Sym
- Die Light Mount mit linearen Switches inklusive Dark Perk Ergo
Schreibt eine E-Mail an redaktion@pctipp.ch und gebt an, welches Bundle ihr bevorzugt. Vergesst bitte nicht, auch Namen und Adresse anzugeben.
Achtung: Die Tastaturen verfügen über ein deutsches Layout.
Die Verlosung ist beendet. Die zwei Bundles haben ein neues zu Hause gefunden. Bitte keine Teilnahmemails schicken.
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