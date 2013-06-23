Test: LG 47LA6678

Der Reihe nach: Das Gerät misst 106,9 x 69,5 x 32,7 cm (B x H x T, mit Fuss). Die Spannweite des Geräts beträgt 47 Zoll (119 cm), der Stromverbrauch im Mittel 66 Watt. Ausstattungsseitig sind im Modell drei USB-2.0- und HDMI-Ports, LAN, WLAN sowie NFC (Near Field Communication) integriert. Damit können, bei entsprechender Gegenstelle (z. B. Smartphones etc.) Daten sehr elegant hin- und hertransferiert werden. Um Videos schlierenfrei und schnell genug auszugeben, besitzt der LED-TV eine «Frequenz» von 400 Hz. Klangwunder darf man auch von diesem Monitor nicht erwarten, leider wirkt der Stereo-Sound (2 x 12 Watt) etwas blechern. Bei einem typischen täglichen Gebrauch von 4 Stunden belaufen sich die jährlichen Stromkosten auf Fr. 19.27. LG gibt auf den 47LA667 eine Garantie von zwei Jahren.

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Dass es nicht ganz für den Preistipp des 1209 Franken teuren Geräts gereicht hat, liegt an der «nur» guten Bildqualität, die das Modell im Test hinterliess. Zwar wirken die Farben brillant, der Kontrast besitzt aber nicht ganz die Tiefe wie etwa beim Panasonic-Modell. Auch das Display spiegelt einen Tick zu stark. Besser: Mithilfe der «Magic-Remote»-Fernbedienung kann der Fernseher mit Gesten umgehen. Zudem integriert LG auch eine gut funktionierende Sprachsteuerung. Neben vier Polarisationsbrillen für 3D-Filme spendiert LG dem Modell zwei «Dual-Play»-Brillen, womit sich zwei Spieler gleichzeitig bei einem Game duellieren können. Die für den Flachbild-TV angebotene Remote-App funktionierte als Fernbedingung für iOS- und Android-Tablets respektive Smartphones ohne Probleme. Mit der Funktion Smart Share Plus liessen sich kurze Film-Clips auf ein Android-Smartphone streamen.

Fazit: LGs 47LA6678 ist ein sehr vielseitiger Flachbild-TV. Ausstattungsseitig gehört das Gerät zur Top-Liga, punkto Bildqualität ist der Smart TV im oberen Mittelfeld.