Test: Sony ULT Power Sound

Laut Sony steht der Begriff ULT (gesprochen «alt») für «ultimativen Power-Sound für Bassline-Besessene». Damit ist das Zielpublikum eingegrenzt: Es sind bestimmt nicht distinguierte Klassik- und Opernliebhaber, sicher auch nicht Geniesser von komplexem Jazz – ja sogar die Fraktion der Rock- und Metal-Headbanger mag es nicht, wenn die geliebten Gitarrensoli und Vocals in einem donnernden Bassgewitter untergehen. Sonys Bildsprache macht es endgültig klar: ULT ist vor allem für Aficionados des Sprechgesangs mit seinen pumpenden Bässen gedacht.

Bislang gehören zur «ULT Power Sound»-Familie die drei Lautsprecher ULT Tower 10, ULT Field 7 und ULT Field 1 sowie der Kopfhörer ULT Wear. Alle lassen sich per Bluetooth mit der Musikquelle koppeln und alle sollen «unerschütterliche Energie, riesige resonierende Bässe und kristallklare Details – selbst bei maximaler Lautstärke» liefern. Ein grosses Versprechen, dass wir natürlich prüfen wollen. Deshalb haben wir von Sony die Lautsprecher ULT Field 7 und ULT Field 1 sowie den ULT-Wear-Kopfhörer ins Testlabor bestellt. Das Schlachtross ULT Tower 10 lassen wir mal aussen vor; wir möchten unser Testgebäude nicht in Schutt und Asche legen. Denn schon die beiden «kleineren» Lautsprecher sind laut … so wirklich laut.