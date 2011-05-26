Anzeige
Anzeige
Anzeige
sandra-adlesgruber.jpg
Sandra Adlesgruber
26. Mai 2011
Lesedauer 2 Min.

News

Endlich da: Telefonhörer fürs iPhone

Endlich wurde das erfunden, was dem iPhone in Wirklichkeit schon immer gefehlt hat: ein schöner grosser Telefonhörer - so richtig zum Anpacken und in edlem iPhone-Schwarz gehalten.
© Quelle: PCtipp.ch

Nein, das ist kein Scherz. Dieses Zubehör fürs iPhone gibt es wirklich. Es handelt sich um den Callstel-Telefonhörer, offeriert von Pearl, wahlweise im Retro- oder Klassik-Stil erhältlich. Wer kein lästiges Kabel möchte, der greift zur Bluetooth-Version und zieht im Tram bestimmt jede Menge Blicke auf sich, wenn er denn tatsächlich zum grossen Hörer greift und telefoniert.

Einen Sinn hat die Sache natürlich auch. Wer den Telefonhörer zwischen Schulter und Kopf einklemmt, hat während des Telefonierens vollen Zugriff auf das Display und kann so während des Telefonats den Kalender bedienen, Notizen schreiben oder sonstige wichtige Dinge erledigen.

Retro- oder klassisches Design?

 © Quelle: PCtipp.ch

Technische Daten: inklusive Adapter für iPhone, Nokia und Sony-Ericsson, 3,5-mm-Klinkenanschluss, 120 cm langes Spiralkabel, 110 Gramm

Der Preis liegt bei Fr. 24.95.

Kommentare

iPhone Cloud Firmen Glasfaser Internet Monitore Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare