Endlich da: Telefonhörer fürs iPhone

Nein, das ist kein Scherz. Dieses Zubehör fürs iPhone gibt es wirklich. Es handelt sich um den Callstel-Telefonhörer, offeriert von Pearl, wahlweise im Retro- oder Klassik-Stil erhältlich. Wer kein lästiges Kabel möchte, der greift zur Bluetooth-Version und zieht im Tram bestimmt jede Menge Blicke auf sich, wenn er denn tatsächlich zum grossen Hörer greift und telefoniert.

Einen Sinn hat die Sache natürlich auch. Wer den Telefonhörer zwischen Schulter und Kopf einklemmt, hat während des Telefonierens vollen Zugriff auf das Display und kann so während des Telefonats den Kalender bedienen, Notizen schreiben oder sonstige wichtige Dinge erledigen.