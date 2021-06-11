So googeln Sie noch besser

Der AND-Code hingegen kommt eher bei längeren, verschachtelten Suchphrasen zur Anwendung. Mit Klammern lassen sich Suchbegriffe sinnvoll gruppieren.

Beispiel:

Blume AND Blüte AND (Blatt OR Pflanze)

Hier bekommt man dann ein Suchergebnis, das die Worte Blume und Blüte enthält und dazu noch das Wort Blatt oder das Wort Pflanze.

Aber mal im Ernst: Den AND-Code nutzen selbst wir vom PCtipp fast nie. Wer hat schon Zeit, Suchwörter zu gruppieren? Es soll ja schnell gehen.

Das Nokia-Handy ist abgestürzt und Sie suchen die Bedienungsanleitung als PDF? Manchmal führt das reine Hinzufügen des gesuchten Dateityps nicht so schnell zum richtigen Suchtreffer. Probieren Sie es besser mit dem Filetype-Befehl. Dieser erlaubt die präzise Suche nach Dateitypen.

Bei der Suche nach der Handy-Bedienungsanleitung geben wir filetype:pdf ein und der Dateityp, nach dem Sie suchen, wird näher spezifiziert – nämlich als PDF-Datei.

Kombinierte Suchen:

Sie erinnern sich jetzt sicher an Tipp 3 mit der Seitensuche? Falls nicht, prägen Sie ihn sich ein. Kombiniert mit der Suche auf der Zielseite suchen Sie nun beispielsweise gezielt auf der Nokia-Seite nach der Bedienungsanleitung. So findet man etwa ein Handy-Handbuch mit den Eingaben site:nokia.com filetype:pdf nokia 7.2 Benutzerhandbuch.