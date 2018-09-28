Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
Platzhalter-Person.webp
Simon Gröflin
28. Sep 2018
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Leere Daten-Ordner aufspüren

Leere Ordner könnten nerven und führen zu einer Odyssee im Windows-Explorer. Gut, gibt es da ein praktisches Gratis-Tool. Geniessen Sie es aber mit Vorsicht.

Verwenden Sie das Tool bitte sehr zurückhaltend

© Quelle: PCtipp.ch

«Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt.» So beginnt Homers Odyssee. Man muss kein Dichter sein, um ein Epos über den Windows-Anwender zu erzählen, der sich mit der Zeit auch in zahlreichen leeren Ordnern verirrt hat. Ähnlich dem Sirenengesang verlassener Inseln verlocken neue leere Ordner meist zu weiteren neuen Verzeichnissen – und weiteren Unterordnern. Eines ist sicher: Zu viele Unterordner erschweren die Übersicht. Doch wie um alles in der Welt bewältigt man diese Herkulesaufgabe, wieder einmal Ordnung in den Tiefen der Windows-Unterwelt zu schaffen? Das Gratis-Tool Remove Empty Directories scannt nach leeren Ordnen und löscht diese bei Bedarf auf einen Schlag.

Wichtig: Lassen Sie bitte Vorsicht walten! Benutzen Sie das Werkzeug möglichst chirurgisch. Wir möchten daher Einsteigern von der Nutzung des Tools abraten. Löschen Sie niemals einfach so alle leeren Ordner auf Ihrem PC. Viele Systemordner werden durchaus zwischendurch verwendet und vom System wieder geleert.

Erste Schritte

Öffnen Sie das Tool und hüpfen Sie zur Registerkarte Scan. Dort angelangt klicken Sie hinter dem Eintrag Please choose a directory to scan auf Browse und geben Sie dort an, innerhalb welches Startordners das Tool nach leeren Ordnern suchen soll, z.B. C:\Benutzer\IhrName\Dokumente bzw. C:\Users\IhrName\Documents. 

Verwenden Sie das Tool bitte sehr zurückhaltend

 © Quelle: PCtipp.ch

Drücken Sie nun auf Scan folders. Nun sucht das Programm nach allen darunterliegenden Verzeichnissen. Der Legende rechts entnehmen Sie, welche Ordner unberührt bleiben (grau) und welche Ihnen zum Löschen vorgeschlagen werden (rot). Sie können nun standardmässig alle rot markierten Ordner mit einem Klick auf Delete Folders ins Jenseits befördern.

Tipp! Verwenden Sie das Tool im Zweifelsfall nur zu Infozwecken und verzichten Sie nach dem Scan darauf, die Delete-folders-Schaltfläche zu benutzen. Sie können die roten (leeren) Ordner auch per Windows-Explorer aufsuchen. Klicken Sie hierzu mit rechts auf einen der Ordner und gehen Sie zu Open in Explorer

Download red-v2.2-setup-admin.exe

Kommentare

Datenverwaltung Betriebssysteme Cloud PC Software Tools Virenscanner Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare