Tipps & Tricks
Leere Daten-Ordner aufspüren
«Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt.» So beginnt Homers Odyssee. Man muss kein Dichter sein, um ein Epos über den Windows-Anwender zu erzählen, der sich mit der Zeit auch in zahlreichen leeren Ordnern verirrt hat. Ähnlich dem Sirenengesang verlassener Inseln verlocken neue leere Ordner meist zu weiteren neuen Verzeichnissen – und weiteren Unterordnern. Eines ist sicher: Zu viele Unterordner erschweren die Übersicht. Doch wie um alles in der Welt bewältigt man diese Herkulesaufgabe, wieder einmal Ordnung in den Tiefen der Windows-Unterwelt zu schaffen? Das Gratis-Tool Remove Empty Directories scannt nach leeren Ordnen und löscht diese bei Bedarf auf einen Schlag.
Wichtig: Lassen Sie bitte Vorsicht walten! Benutzen Sie das Werkzeug möglichst chirurgisch. Wir möchten daher Einsteigern von der Nutzung des Tools abraten. Löschen Sie niemals einfach so alle leeren Ordner auf Ihrem PC. Viele Systemordner werden durchaus zwischendurch verwendet und vom System wieder geleert.
Erste Schritte
Öffnen Sie das Tool und hüpfen Sie zur Registerkarte Scan. Dort angelangt klicken Sie hinter dem Eintrag Please choose a directory to scan auf Browse und geben Sie dort an, innerhalb welches Startordners das Tool nach leeren Ordnern suchen soll, z.B. C:\Benutzer\IhrName\Dokumente bzw. C:\Users\IhrName\Documents.
Drücken Sie nun auf Scan folders. Nun sucht das Programm nach allen darunterliegenden Verzeichnissen. Der Legende rechts entnehmen Sie, welche Ordner unberührt bleiben (grau) und welche Ihnen zum Löschen vorgeschlagen werden (rot). Sie können nun standardmässig alle rot markierten Ordner mit einem Klick auf Delete Folders ins Jenseits befördern.
Tipp! Verwenden Sie das Tool im Zweifelsfall nur zu Infozwecken und verzichten Sie nach dem Scan darauf, die Delete-folders-Schaltfläche zu benutzen. Sie können die roten (leeren) Ordner auch per Windows-Explorer aufsuchen. Klicken Sie hierzu mit rechts auf einen der Ordner und gehen Sie zu Open in Explorer.
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