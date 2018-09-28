Leere Daten-Ordner aufspüren

«Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt.» So beginnt Homers Odyssee. Man muss kein Dichter sein, um ein Epos über den Windows-Anwender zu erzählen, der sich mit der Zeit auch in zahlreichen leeren Ordnern verirrt hat. Ähnlich dem Sirenengesang verlassener Inseln verlocken neue leere Ordner meist zu weiteren neuen Verzeichnissen – und weiteren Unterordnern. Eines ist sicher: Zu viele Unterordner erschweren die Übersicht. Doch wie um alles in der Welt bewältigt man diese Herkulesaufgabe, wieder einmal Ordnung in den Tiefen der Windows-Unterwelt zu schaffen? Das Gratis-Tool Remove Empty Directories scannt nach leeren Ordnen und löscht diese bei Bedarf auf einen Schlag.

Wichtig: Lassen Sie bitte Vorsicht walten! Benutzen Sie das Werkzeug möglichst chirurgisch. Wir möchten daher Einsteigern von der Nutzung des Tools abraten. Löschen Sie niemals einfach so alle leeren Ordner auf Ihrem PC. Viele Systemordner werden durchaus zwischendurch verwendet und vom System wieder geleert.

Erste Schritte

Öffnen Sie das Tool und hüpfen Sie zur Registerkarte Scan. Dort angelangt klicken Sie hinter dem Eintrag Please choose a directory to scan auf Browse und geben Sie dort an, innerhalb welches Startordners das Tool nach leeren Ordnern suchen soll, z.B. C:\Benutzer\IhrName\Dokumente bzw. C:\Users\IhrName\Documents.