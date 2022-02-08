Windows 11: Mainboard-Bezeichnung schnell herausfinden

Das Motherboard ist das Herz Ihres Computers. Wollen Sie einmal das Betriebssystem wechseln, müssen Sie in der Regel auch von der Herstellerseite der Hauptplatine die Chipsatz-Treiber der grundlegenden Hardware herunterladen und neu einspielen. Die Chipsatz-Bezeichnung besteht meist aus einem Buchstaben und einer Zahlenfolge wie X99, H170, Z170 etc.

Auch um Konflikte mit neuen Komponenten wie RAM oder speziellen Flash-Laufwerken zu vermeiden, sollten Sie auf alle Fälle die genaue Bezeichnung Ihres Motherboards (Hersteller und Chipsatz) kennen. Nicht immer lässt sich der PC oder das Notebook einfach öffnen – oder man hat dazu schlichtweg keine Zeit. Wenn es mal schnell gehen muss, gehts auch so.

Dieser Weg führt über die gute alte Eingabeaufforderung: Nachdem Sie übers Startmenü bzw. per Windows-Taste und Eingabe von cmd das schwarze Fenster geöffnet haben, tippen (oder kopieren) Sie exakt folgenden Befehl ein und betätigen Sie die Eingabetaste: