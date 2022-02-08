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Simon Gröflin
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Florian Bodoky
8. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Windows

Windows 11: Mainboard-Bezeichnung schnell herausfinden

Um Konflikte mit neuer Hardware und Treibern zu vermeiden, sollten Sie auf alle Fälle den Hersteller und Chipsatz Ihrer Systemplatine kennen. Das geht auch schnell.

Hersteller, Chipsatz und Seriennummer werden über diesen Befehl gefunden

© Quelle: PCtipp

Das Motherboard ist das Herz Ihres Computers. Wollen Sie einmal das Betriebssystem wechseln, müssen Sie in der Regel auch von der Herstellerseite der Hauptplatine die Chipsatz-Treiber der grundlegenden Hardware herunterladen und neu einspielen. Die Chipsatz-Bezeichnung besteht meist aus einem Buchstaben und einer Zahlenfolge wie X99, H170, Z170 etc.

Auch um Konflikte mit neuen Komponenten wie RAM oder speziellen Flash-Laufwerken zu vermeiden, sollten Sie auf alle Fälle die genaue Bezeichnung Ihres Motherboards (Hersteller und Chipsatz) kennen. Nicht immer lässt sich der PC oder das Notebook einfach öffnen – oder man hat dazu schlichtweg keine Zeit. Wenn es mal schnell gehen muss, gehts auch so.

Dieser Weg führt über die gute alte Eingabeaufforderung: Nachdem Sie übers Startmenü bzw. per Windows-Taste und Eingabe von cmd das schwarze Fenster geöffnet haben, tippen (oder kopieren) Sie exakt folgenden Befehl ein und betätigen Sie die Eingabetaste:

Hersteller, Chipsatz und Seriennummer werden über diesen Befehl gefunden

 © Quelle: PCtipp

wmic baseboard get product,manufacturer,version,serialnumber

Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert (August 2020)

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Hardware Betriebssysteme Firmen PC Software Windows Windows 10 Mainboard Windows & PC Software & Tools
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