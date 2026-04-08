8. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.
Top 5
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 14
In der Kalenderwoche 14 vom 30. März bis zum 5. April 2026 standen die Artikel «Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich» und «Fünf tolle Tricks für Firefox» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 14 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 30. März bis zum 5. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Rang 5
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
PCtipp YouTube-Kanal
In der Kalenderwoche 14 hatte dieses Video die meisten Aufrufe:
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