Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 23

Die Kalenderwoche 23 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 01. bis zum 07. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Die 7 besten Handys für jeden Bedarf

Rang 2

Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise

Rang 3

Ruhiges Smartphone

Rang 4

Viel sparen beim Druck

Rang 5

Pflanzen bestimmen

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Dieses Videos haben wir letzte Woche veröffentlicht:

