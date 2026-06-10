Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 23

In der Kalenderwoche 23 vom 01. bis zum 07. Juni 2026 standen die Artikel «Die 7 besten Handys für jeden Bedarf» und «Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 23 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 01. bis zum 07. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Die 7 besten Handys für jeden Bedarf

Rang 2

Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise

Rang 3

Ruhiges Smartphone

Rang 4

Viel sparen beim Druck

Rang 5

Pflanzen bestimmen

PCtipp YouTube-Kanal

Dieses Videos haben wir letzte Woche veröffentlicht:
 

Kommentare

In eigener Sache
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Weiblicher Fahrgast mit Handy vor dem Postauto
News
Gratis-WLAN im Postauto nur noch bis Ende 2026
Die Nutzerzahlen des Gratis-WLAN in Postautos sinken, und für den Betrieb wird WLAN nicht mehr benötigt. Da sich auch die Finanzierung ändern wird, bietet PostAuto diese Dienstleistung noch bis Ende 2026 an.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Jun 2026
Mehr erfahren
GV31 Mini-Projektor von BenQ
News
ESTI – BenQ ruft GV31 Mini-Projektor zurück
In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft BenQ den GV31 Mini-Projektor zurück. Der Akku kann überhitzen und dadurch ein Brandrisiko entstehen. Konsumenten können das Produkt an BenQ zurücksenden und erhalten einen Akkutausch oder ein Upgrade auf GV32.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Jun 2026
Mehr erfahren
Apple Siri AI
News
Apple: Neustart für Siri und Nachbesserungen bei der KI
Die Keynote der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC brachte vor allem Verbesserungen der KI, des Sprachassistenten Siri und der Kinderschutzfunktionen. Allerdings müssen Kunden in der EU bei den Funktionen teilweise weiter warten.
4 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
9. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

NFC-Angriff
News
NFC-Angriffe auf Android verdreifacht
Cyberkriminelle nutzen zunehmend NFC-Technologie, um Bankdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Angriffszahlen sind in wenigen Monaten dramatisch gestiegen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Mai 2026
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
1000 Layer themenbild von swisstopo
News
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare