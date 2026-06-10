10. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 23
In der Kalenderwoche 23 vom 01. bis zum 07. Juni 2026 standen die Artikel «Die 7 besten Handys für jeden Bedarf» und «Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 23 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 01. bis zum 07. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Die 7 besten Handys für jeden Bedarf
Rang 2
Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise
Rang 3
Rang 4
Rang 5
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Dieses Videos haben wir letzte Woche veröffentlicht:
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