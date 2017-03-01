Fernsehen 2.0: Diese Anbieter gibts in der Schweiz

Wilmaa (wilmaa.ch) wartet mit einem leicht anderen Angebot als Zattoo auf. So sind bei diesem Schweizer Dienst ein paar Sender weniger erhältlich, dafür gibt es eine spezielle Wilmaa-Box. Damit kommt man dem bekannten System von Settop-Box und TV klar am nächsten. Im Kaufpreis der Box sind 30 Stunden kostenloses TV pro Monat inbegriffen, wodurch sich die Box gut als Zweitgerät oder für Wenignutzer eignet. Ansonsten lässt sich Wilmaa gleich wie die anderen Internet-TV-Dienste verwenden: Es gibt eine Browser-App und eine Mobile-App für Android und iOS. Desktop-Apps und eine App für Windows Phone sind jedoch nicht erhältlich. Dafür ist Wilmaa auf Apple TV verfügbar. Während Zattoo eine App für Samsung-TVs anbietet, ist Wilmaa auf Sony-Geräten vorinstalliert. Nebst dem kostenlosen Angebot gibts Wilmaa Me mit HD und Replay für monatlich Fr. 9.90 oder 99 Franken pro Jahr. Wilmaa Friends & Family bietet das Gleiche wie Me, aber für vier statt einen Nutzer. Kostenpunkt: Fr. 17.90 pro Monat oder 179 Franken im Jahr.

Teleboy

Ebenfalls aus der Schweiz stammt der Anbieter Teleboy (teleboy.ch). Er offeriert rund 120 Sender und ist in der Grundausführung gratis verfügbar. In den kostenpflichtigen Varianten gibt es mehr Aufnahmespeicher, eine Serien-Aufnahmefunktion, Replay-TV für 7 Tage, Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), Live-Pause und unbegrenzte Downloads. Speziell dabei: In allen Optionen, auch in der kostenlosen, gibt es gleich viele Sender (auch in HD). Das macht Teleboy zum attraktivsten Anbieter für HD-Fans, die sonst eher wenig benötigen. Für Film-Fans: Neben Live-TV ist bei Teleboy auch eine On-Demand-Videobibliothek mit Filmen verfügbar. Erhältlich ist Teleboy im Browser, als Mobile-App für Android und iOS sowie als App für Apple TV. Wer Teleboy ohne Apple TV auf den Fernseher bringen möchte, braucht ein Handy, das Inhalte auf den TV übertragen kann oder ein Gerät wie Googles Chromecast (store.google.com). Nebst dem Gratisangebot gibts Teleboy Plus für Fr. 8.50 pro Monat oder 75 Franken pro Jahr, aber ohne Apple TV. Für diese Funktionalität und mehr Aufnahmespeicher braucht man Teleboy Comfort für Fr. 12.50 pro Monat oder 115 Franken im Jahr.

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