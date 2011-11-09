Google TV neu mit Porno-Kanal

Während Apple keinerlei Pornofilme auf Apple TV gestattet, zeigt sich Google bei seinem TV-Angebot etwas offener. Der auf Filme für Erwachsene spezialisierte US-Anbieter Vivid Entertainment hat nun den ersten Pornokanal für Google TV vorgestellt. Wie Google gegenüber PCtipp erklärt, wurde die App von Vivid allerdings nicht spezifisch für Google TV kreiert. Vielmehr sei der Dienst basierend auf HTML5 optimiert worden - passend zu Google TV, heisst es.

Über die App «Vivid for Google TV» können pornographische Filme auf die Set-Top-Geräte von Google TV gestreamt werden. Die Filme werden laut Angaben von Vivid auf Wunsch in HD-Qualität gestreamt und Vivid sorgt dafür, dass nur Personen ab 18 Jahren die Inhalte sehen können.

Bisher waren alle Versuche von Google, Videoinhalte auf den Fernseher zu bringen, nicht besonders erfolgreich. Erst kürzlich hatte Google verkündet, mit einer verbesserten Version von Google TV einen neuen Versuch wagen zu wollen.

Das Angebot an Pornofilmen könnte den einen oder anderen Unentschlossenen natürlich dazu bewegen, dass Angebot auszuprobieren. Immerhin hat Google TV in dem Bereich mehr zu bieten, als der Konkurrent Apple TV.

Bereits bei der Weiterentwicklung des Internets hat die Sex- beziehungsweise Pornoindustrie eine entscheidende Rolle eingenommen. Etliche Analysten und Marktforscher sind der Ansicht, dass ohne die Sex- und Porno-Branche das WWW nie das heutige Ausmass erreicht hätte. Es könnte also durchaus sein, dass ein Pornokanal auch Google TV einen Wachstumsschub beschert.

Google-TV-Anwender können sich übrigens vor unerwünschten oder ponografischen Inhalten schützen. Dem Internetriesen zufolge gibt es hierfür zwei Möglichkeiten, die man beide über die Systemeinstellungen einrichten kann: Einerseits lässt sich der Chrome Browser von Google TV via PIN-Code schützen, andererseits können User den so genannten SafeSearch-Filter aktivieren.