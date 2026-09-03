IFA 2026
Samsung baut weiter am vernetzten KI-Universum
Die Keynote von Samsung wurde von Chief Marketing Officer Benjamin Brown eröffnet, der die Bühne betrat, um die Vision des Konzerns für das Ökosystem der Zukunft vorzustellen. Gleich zu Beginn lag der Fokus auf der tiefen Integration von künstlicher Intelligenz in den Alltag, wobei Samsung die Partnerschaft mit Google hervorhob. So hält Google Gemini direkt Einzug in die neuste Generation von Haushaltsgeräten wie den intelligenten Waschmaschinen, um Waschzyklen per natürlicher Sprachsteuerung zu optimieren, Pflegetipps zu geben und den Energieverbrauch dynamisch an das Nutzerverhalten anzupassen. Im Anschluss richtete sich der Blick auf den Gaming-Sektor, wo die Erweiterung der bekannten Odyssey-Monitorreihe präsentiert wurde, welche mit extrem hohen Bildwiederholraten, OLED-Panels und KI-gestützter Upscaling-Technologie speziell für anspruchsvolle Spieler entwickelt wurde.
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