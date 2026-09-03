Samsung baut weiter am vernetzten KI-Universum

Samsung ist zwar, obwohl der südkoreanische Hersteller sogar als offizieller Hauptsponsor des IFA Creator Hubs auftritt, nicht direkt auf dem Messegelände zu finden. Das macht aber nichts. Denn wer die Präsentation in Berlin verfolgte, sah vor allem eine konsequente Ökosystem-Strategie. Künstliche Intelligenz soll nach den Vorstellungen des Herstellers nicht als Einzel-Feature beworben werden, sondern als Infrastruktur, die Haushaltsgeräte, Displays und Mobilgeräte im Hintergrund vernetzen.

Wirklich überraschend ist dieser Auftritt allerdings nur in Teilen. Denn das gezeigte Galaxy S26 FE sowie die Software-Updates für Kühlschränke und Waschmaschinen bieten solides Feintuning. PCtipp hat bereits über das günstige FE-Mittelklassemodell schon detailliert berichtet.



Der eigentliche Fortschritt zeigt sich bei den Preisen für die Micro-RGB-Bildschirmen. Mit Modellen wie dem R95H bringt Samsung die neuen Strahlemänner nun zu massentauglichen Preisen ab etwa 2500 Franken in Schweizer Wohnzimmer. Bisherige LCD- und QLED-Fernseher nutzten blaue LEDs mit Phosphor- oder Quantum-Dot-Filtern. Durch die direkte RGB-Beleuchtung erreicht Samsung eine fast vollständige BT.2020-Farbraumabdeckung ohne störende Farbverfälschungen. Zusammen mit Rekordwerten bei den Gaming-Monitoren – wie den fast schon extrem anmutenden 1100 Hz des Odyssey G60H – zeigt Samsung auf der IFA 2026 einmal mehr, dass an dem südkoreanischen Tausendsassa bezüglich Innovation und technischem Fortschritt kaum ein Weg vorbeiführen dürfte.