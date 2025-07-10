Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 27

Die Kalenderwoche 27 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 30. Juni bis zum 06. Juli 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Umstieg zu Linux Mint

Rang 2

KI-Navi arbeitet auch ohne GPS hochpräzise

Rang 3

Tinte oder Toner? Der grosse Drucker-Guide

Rang 4

PC-Anzeige verbessern

Rang 5

Künstliche Intelligenz macht sich selbstständig

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 27 wurde diese Videos veröffentlicht: