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Patrick Hediger
17. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

PCtipp.ch

Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 28

In der Kalenderwoche 28 vom 07. bis zum 13. Juli 2025 standen die Artikel "Ricardo MoneyGuard – die Fallstricke" und "Samsung lanciert Falt-, Klapp-Handy und smarte Uhren" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© (Quelle: PCtipp)

Die Kalenderwoche 28 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 07 bis zum 13 Juli 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Ricardo MoneyGuard – die Fallstricke

Rang 2

Samsung lanciert Falt-, Klapp-Handy und smarte Uhren

Rang 3

Der beste Support bei bekannten Schweizer Hostern

Rang 4

Strassenverkehrsamt Zug führt einen Voicebot ein

Rang 5

Tool der Woche: Ortsnamen-Bedeutungen

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 28 wurde diese Videos veröffentlicht:

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