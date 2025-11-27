27. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 47
In der Kalenderwoche 47 vom 17. bis zum 23. November 2025 standen die Artikel "Gratis Microsoft-Tools" und"Smartes Auto dank Apps von Apple und Google" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 47 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 17. bis zum 23. November 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Smartes Auto dank Apps von Apple und Google
Rang 3
BenQ-Monitor RD320U im PCtipp-Test
Rang 4
Fünf simple Datenschutztricks im Internet
Rang 5
Karten für Wintersport von Swisstopo
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In der Kalenderwoche 47 haben wir diese Videos veröffentlicht:
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