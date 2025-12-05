Video vom PCtipp-CEWE-Webinar: «Geschenke mit eigenen Fotos gestalten»

Das Video finden Sie am Ende des Artikels!

Darum geht es im Gratis-Webinar: Sie wollen Ihren Liebsten an Weihnachten eine ganz besondere Freude machen? Dann ist ein individuell gestaltetes CEWE FOTOBUCH oder ein persönlicher CEWE Kalender genau das Richtige. Ob Einsteiger oder fortgeschrittene Gestalter: In diesem Webinar stellt Ihnen der CEWE-Experte Andreas Scholz Funktionen der CEWE Gestaltungssoftware vor und gibt praktische Tipps, wie Ihr Geschenk unter dem Weihnachtsbaum für pure Freude sorgen wird. Lernen Sie die kleinen Tricks und Kniffe kennen, die Ihren Fotoprodukten das gewisse Etwas verleihen. Zusätzlich werden Fragen der Teilnehmenden live im Webinar beantwortet.

Das PCtipp-Webinar besteht aus folgenden Themen:

▬ Inhalt ▬▬▬

0:00 Intro

2:25 Spezialtipp: Advendskalender

8:26 Kalender plus Tipps und Tricks

13:39 Spiele, Puzzles, Fotos und mehr

25:48 Poster, Wandbilder und Dibond plus Tipps und Tricks

32:02 «Immer gültiger»-Kalender plus weitere Spezialkalender (Paarkalender)

45:18 Grusskarten, Handyhüllen, weitere Geschenkideen plus «Hexas»

58:46 Schlussworte

Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.

Mit von der Partie waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und die CEWE-Experte Andreas Scholz.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!