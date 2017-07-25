Windows 10: Paint ist weg – das sind die Alternativen

Microsoft versorgt Windows 10 mit dem anstehenden Fall Creators Update nicht nur mit zahlreichen neuen Features und Funktionen. Auch eine kleine Schlankheitskur ist für das Betriebssystem vorgesehen. Dabei wollen die Redmonder zahlreiche veraltete oder auch wenig genutzte Tools aus Windows entfernen, beziehungsweise nicht mehr unterstützen. Um welche Anwendungen es sich dabei genau handeln soll, hat Microsoft nun im Rahmen einer Support-Meldung angekündigt. Unter den betroffenen Tools ist demzufolge auch der Windows-Klassiker Paint vertreten.

In der Auflistung unterscheidet Microsoft zwischen Programmen, die definitiv entfernt werden (Removed) und Tools, die als überholt oder veraltet (Deprecated) eingestuft sind und nicht mehr aktiv weiterentwickelt werden.

Microsoft empfiehlt Wechsel zu moderner Software

Nebst anderen Programmen stufen die Redmonder auch das seit 1985 (Windows 1.0) fest im Betriebssystem verankerte Zeichenprogramm Paint als veraltet ein. Dieses wird demnach nicht mehr weiterentwickelt und mit dem Fall Creators Update aus Windows 10 gestrichen. Paint erfreute sich stets grosser Beliebtheit und wurde rege genutzt. Gerüchten zufolge ist sogar die Mona Lisa in Paint entstanden (sehen Sie dafür das Beweisvideo unten).