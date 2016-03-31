Wo ist mein Päckli?

Starten Sie die App und tippen Sie rechts oben auf die Schaltfläche Scan. Erlauben Sie der App den Zugriff auf die Kamera, falls danach gefragt wird. Zentrieren Sie den QR-Code in der Display-Mitte und gehen Sie mit der Kamera näher heran, bis der Code erfasst wird. Nun wird das ach so komplexe Muster in jene simple Zahl umgewandelt, die Sie auch in ausgeschriebener Form auf der Quittung sehen. Geben Sie der Nummer eine sinnvolle Bezeichnung – je mehr Pakete Sie verschicken, desto ausführlicher sollte diese Bezeichnung sein.