10 geniale Tipps für den Windows-Explorer

3. Startansicht anpassen

Nachdem Sie den Windows-Explorer geöffnet haben, zeigt er unter Windows 10 den Schnellzugriff und unter Windows 11 den Bereich Start. Wenn Sie stattdessen lieber die Laufwerke, Partitionen und verbundenen Geräte sehen wollen, öffnen Sie unter Ansicht die Optionen des Windows-Explorers und ändern auf dem Reiter Allgemein den Eintrag hinter Datei-Explorer öffnen für in die Option Dieser PC um.

4. Besserer Schnellzugriff

Die Bereiche Schnellzugriff unter Windows 10 sowie Start unter Windows 11 listen nicht nur automatisch die am häufigsten in letzter Zeit geöffneten Ordner auf. Sie können die Einträge auch individuell anpassen, Störendes entfernen oder Benötigtes hinzufügen. Zum Entfernen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den überflüssigen Eintrag und wählen aus dem Kontextmenü Von Schnellzugriff lösen aus (unter Windows 11: Aus Schnellzugriff entfernen). Um ein Verzeichnis hinzuzufügen, klicken Sie ebenfalls mit der rechten Maustaste darauf und wählen dieses Mal An Schnellzugriff anheften aus.

5. «Senden an» aufräumen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken und Senden an auswählen (bei Windows 11 müssen Sie vorher noch Weitere Optionen anzeigen anklicken), sehen Sie eine Reihe mehr oder weniger sinnvoller Optionen. Die meisten Anwender nutzen nur einen kleinen Teil davon. Entfernen Sie daher alle nicht benötigten Einträge. Drücken Sie dazu Windowstaste+R und geben Sie den Befehl shell:sendto ein. Löschen Sie in dem neuen Fenster alle nicht benötigten Einträge, um das Senden-an-Menü aufzuräumen, Bild 3.