10 nützliche Tipps für den Google-Kalender

Einen Termin erfassen, einen Alarm setzen, jemanden dazu einladen – so weit, so gut. Aber Google Kalender kann noch mehr. PCtipp hat 10 Tipps für Sie zusammengestellt.

1. Tastenkürzel

Mit Tastenkürzeln geht alles viel schneller als mit der Maus oder dem Trackpad. Loggen Sie sich im Browser in den Google Kalender ein und los gehts:

Buchstabe C : Befinden Sie sich im Google Kalender, drücken Sie einfach nur C . Dann erscheint die Maske zum Erfassen eines neuen Termins.

: Befinden Sie sich im Google Kalender, drücken Sie einfach nur . Dann erscheint die Maske zum Erfassen eines neuen Termins. Buchstabe E : So bearbeiten Sie Termine. Klicken Sie einen Termin an, drücken Sie E (für Edit ) und die Bearbeitungsmaske erscheint.

: So bearbeiten Sie Termine. Klicken Sie einen Termin an, drücken Sie (für ) und die Bearbeitungsmaske erscheint. Eben gerade einen Termin bearbeitet, gespeichert und dann bemerkt, dass man einen Fehler gemacht hat? Einfach die Taste Z drücken, was die letzte Bearbeitungssession rückgängig macht.

drücken, was die letzte Bearbeitungssession rückgängig macht. Haben Sie einen Termin erstellt, drücken Sie einfach Ctrl + S , um zu speichern.

+ , um zu speichern. Was war am 12. Juni 2014? Oder gibt es bereits eine Geburtstagseinladung am 26. April 2023? Drücken Sie einfach die Taste G. Dann können Sie das gewünschte Datum eingeben und Google Kalender springt genau dorthin – ohne ewig zu blättern.

2. Individuelle Kalenderintervalle