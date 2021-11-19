10 Tipps für den Opera-Browser

Sie können andererseits auch Ihr Smartphone mit Mein Flow verbinden. Auf dem Android-Smartphone tippen Sie unten auf das Profil-Icon und scrollen herunter bis zu Flow. Tippen Sie auf Gerät verbinden. Am PC öffnen Sie Opera und navigieren zu opera.com/connect. Nun tippen Sie dem Handy auf Verbinden. Anschliessend scannen Sie einen QR-Code. Prüfen Sie den Bestätigungscode und bestätigen, dass sie übereinstimmen. Nun sind Sie angemeldet. So müssen Sie kein Login erstellen und sich nicht anmelden.

Eine URL vom PC zum Handy zu schicken geht dann so: Nachdem Sie eine Webseite angesurft haben, klicken Sie einfach oben rechts auf das entsprechende Icon (es sieht aus wie eine Art Pfeilspitze). Die URL wird an Flow des Android-Smartphones geschickt.

Hinweis: Dies wurde mit der Opera-Version für Windows (81.0.4196.54) und der Android-Version 65.2.3381.61420 durchgeführt.

3. Lesezeichen verwenden

Wer lieber mit Lesezeichen arbeitet, findet sie auch bei Opera. Wenn Sie eine Webseite angesurft haben, die Sie regelmässig besuchen möchten, klicken Sie einfach rechts der Suchleiste auf das-Symbol, um die URL Ihren Lesezeichen hinzuzufügen.

Klicken Sie anschliessend in der linken Spalte auf das Herzli-Symbol, um den Lesezeichen-Bereich zu öffnen und Ihre Lesezeichen zu bearbeiten.