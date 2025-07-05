10 Tipps für den Radiostreaming-Dienst TuneIn

Wer Musik streamt, setzt meist auf den Streaming-Klassiker Spotify. Unsere besten Tricks rund um die Spotify-App finden Sie beispielsweise hier.

Doch auch TuneIn hat einiges zu bieten. Damit streamt man nicht nur kostenlos Internetradio, man kann nebst Nachrichten und Musik auch Podcasts anhören. In der Schweiz sind unter den gefundenen Podcasts beispielsweise Echo der Zeit, Espresso oder Hörspiel (SRF).TuneIn ist mit diversen smarten Geräten kompatibel und kann via Sprache gesteuert werden. Diese und weitere Tipps finden Sie unten in der Bildergalerie.