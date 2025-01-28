10 Tipps für den Schutz Ihrer Daten

Bereits zum 18. Mal findet am Dienstag, 28. Januar 2025 der europäische Datenschutztag statt. Dieser wurde 2006 auf Initiative des Europarats ins Leben gerufen und wird seit 2007 jährlich begangen. Der 28. Januar wurde gewählt, weil an diesem Datum im Jahr 1981 die europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet wurde.

Zur Feier des Tages haben wir einige nützliche Datenschutztipps für Sie zusammengetragen.

Die PCtipp-Tipps zum Datenschutz finden Sie unten in der Bildergalerie (klicken zum Vergrössern).