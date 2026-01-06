Top 100
Die 5 besten Monitore
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Eizo Flexscan EV2740S
Der neue Desktop-Monitor aus dem Hause Eizo richtet sich aufgrund seiner Feature-Liste an anspruchsvolle Büroanwender und Kreativschaffende wie Grafiker, Fotografen und Designer. Das Herzstück des EV2740S ist sein 27 Zoll grosses IPS-Panel (Bilddiagonale: 68,5 Zentimeter) mit 4K-UHD-Auflösung. Auch bei der Ergonomie ist das Gerät bestens aufgestellt: Das Display ist höhenverstell-, neig- und schwenkbar – inklusive Pivot-Funktion. Sein USB-Hub (inklusive KVM-Switch) verbindet Video- und Audiosignale, Speicher sowie Peripheriegeräte und lädt Laptops mit 70 Watt auf.
Preis: Fr. 644.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: eizo.ch
BenQ PD2730S
BenQs PD2730S ist ein 27-Zoll-Monitor (= 68,5 Zentimeter), der für professionelle Designer und Grafiker konzipiert ist. Zu den Top-Features des werkskalibrierten 5K-Displays (5120 × 2880 Pixel) zählen seine Pivot-Funktion sowie die hohe Farbtreue mit 98 Prozent DCI-P3. Zudem stellt der Bildschirm einen KVM-Switch und zwei Thunderbolt-4-Ports bereit, von denen einer via Power Delivery bis zu 90 Watt Strom liefert. Per integrierter Daisy-Chain-Funktion lassen sich zwei Bildschirme in Reihe schalten, um das Bild zu erweitern.
Preis: Fr. 923.–
Gesehen bei: digitec.ch
Hersteller: benq.ch
Samsung Odyssey G7
Besonders Gamer dürften sich am Samsung Odyssey G7 mit seiner riesigen Bilddiagonale von 40 Zoll (ca. 102 Zentimeter) freuen: Beim matten VA-WUHD-Display (Seitenverhältnis: 21:9) sind Farbgenauigkeit, nativer Kontrast (3000:1) und Bildschärfe die Pluspunkte. Die Bildwiederholrate liegt bei sportlichen 180 Hz. Die Reaktionszeit liegt bei einer Millisekunde. Der G7 lässt sich drehen, neigen und in der Höhe verstellen. Anschlussseitig bietet er zwei HDMI-Schnittstellen, einen DisplayPort und mehrere USB-Ports.
Preis: Fr. 1036.65
Gesehen bei: digitec.ch
Hersteller: samsung.ch
Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG
26,5 Zoll (ca. 67 Zentimeter) grosse, geballte und hübsch anzusehende Gaming-Power: Das dürfte den werkskalibrierten Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG (2560 × 1440 Pixel) wohl treffend beschreiben. Nebst seiner 500 Hz schnellen Bildwiederholfrequenz, der ultrakurzen Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden (GTG) sowie zahlreichen und aktuellen Anschlüssen (DisplayPort, 2 × HDMI, USB-Hub) ist der Schirm auf DisplayHDR 500 True Black sowie einen 99 Prozent grossen DCI-P3-Farbraum validiert.
Preis: Fr. 845.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: asus.ch
HP Omen 34c G2
Günstiger Allrounder: Das grosse 34-Zoll-Curved-Modell (ca. 86 Zentimeter) überzeugt als Grafik-, Multimedia- und Gamingmonitor. Die Auflösung des VA-Panels liegt bei 3440 × 1440 Pixeln (21:9), die Wiederholrate liegt bei 180 Hz. Die Abdeckung des sRGB-Raums beträgt 99 Prozent. Ausserdem sind zwei HDMI-Ports und ein DisplayPort vorhanden. Der HP-Bildschirm ist Pantone-validiert sowie werkseitig farbkalibriert.
Preis: Fr. 352.–
Gesehen bei: digitec.ch
Hersteller: hp.com/ch
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