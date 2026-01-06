Die 5 besten Monitore

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Eizo Flexscan EV2740S

Der neue Desktop-Monitor aus dem Hause Eizo richtet sich aufgrund seiner Feature-Liste an anspruchsvolle Büroanwender und Kreativschaffende wie Grafiker, Fotografen und Designer. Das Herzstück des EV2740S ist sein 27 Zoll grosses IPS-Panel (Bilddiagonale: 68,5 Zentimeter) mit 4K-UHD-Auflösung. Auch bei der Ergonomie ist das Gerät bestens aufgestellt: Das Display ist höhenverstell-, neig- und schwenkbar – inklusive Pivot-Funktion. Sein USB-Hub (inklusive KVM-Switch) verbindet Video- und Audiosignale, Speicher sowie Peripheriegeräte und lädt Laptops mit 70 Watt auf.