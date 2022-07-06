8 Einsteiger-Tipps für den Schweizer Videokonferenz-Dienst kMeet

Wenn Sie auf der Suche nach einer Google-Alternative für ein Videokonferenz-Tool sind (z.B. statt Google Meet), kann kMeet des Webhosters Infomaniak eine Option sein. Der Videokonferenz-Dienst basiert auf der Open-Source-Software Jitsi Meet.

Das Schweizer Unternehmen hatte kMeet im April 2020 lanciert und aktualisiert es nach eigenen Angaben seither regelmässig. Der Datenverkehr ist verschlüsselt und läuft ausschliesslich über Server in der Schweiz. kMeet ist kostenlos und es ist keine Registrierung vonnöten.

Es sind Apps für Windows, macOS, Linux, Android und iOS verfügbar. Diese finden Sie über diesen Link. PCtipp hat sich den Videocall-Dienst genauer angeschaut. Die Tipps finden Sie auf den nächsten Seiten.

(Ursprung: Mai 2021; aktualisiert und ergänzt am 6.7.2022)

Tipp 1: Web-/PC-Version: Meeting starten

Laden Sie auf der Webseite die PC-Version für Windows, macOS oder Linux herunter. PCtipp hat die Windows-Version verwendet. Ähnlich wie z.B. von Google Meet oder Zoom gewohnt, können Sie hier entweder direkt ein Meeting starten oder an einem Meeting teilnehmen.

Wer keine App möchte, kann alternativ den Browser nutzen (empfohlen: Chrome). Gehen Sie dazu auf kmeet.infomaniak.com.