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Florian Bodoky
2. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Signal

8 praktische Tipps für Signal

Der Messenger Signal boomt. Wir zeigen Ihnen acht kleine Tipps, wie die App noch mehr Freude bereiten kann.
© (Quelle: Signal)

Seit sich WhatsApp dazu entschlossen hat, seine AGB zu ändern, flohen und fliehen WhatsApp-User in Scharen vom einst so geliebten Messenger. Und auch jetzt, wo WhatsApp – respektive dessen Besitzer Facebook – zurück krebst, mildert und verschiebt, hat sich um andere Messenger, deren Datenschutzstandards als höher gewichtet werden, eine rege Community gebildet. 

Letztes Jahr sind die Nutzerzahlen beim US-amerikanischen Messenger Signal explodiert und seither einigermassen konstant geblieben. In der ersten Januarwoche 2021 verzeichnete der Dienst einen Nutzeranstieg von rund 7,5 Millionen. Alleine laut Google Play seien es inzwischen über 100 Millionen Anwenderinnen und Anwender, die den Messenger zumindest einmal heruntergeladen haben.

Obwohl das Nutzerprinzip und auch das Userinterface dem von WhatsApp sehr ähnelt, gibt einige zusätzliche Features, die Sie vielleicht noch nicht kannten und die den Messenger noch besser machen. Sehen Sie diese in unserer Bildergalerie. 

Aktualisiert am: 03. November 2022

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