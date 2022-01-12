8 Tipps für den Vivaldi-Webbrowser

Sind Sie auf der Suche nach einem sicheren, alternativen Browser? Vielleicht, da Sie nach der Mozilla-Dogecoin-Sache nicht mehr ganz glücklich mit Firefox sind? Ende Jahr sah sich Mozilla mit einem Shitstorm auf Twitter konfrontiert, nachdem auf dem Mozilla-Account bekannt gegeben wurde, dass man jetzt auch Spenden in Kryptowährungen akzeptiere – woraufhin sich einige namhafte Ex-Mozilla-Mitarbeiter darüber nicht erfreut zeigten (Update: Mozilla hat die Entscheidung revidiert). Oder suchen Sie vielleicht einfach eine Alternative zu Googles Chrome?

Eine solche Ausweichmöglichkeit kann der Browser Vivaldi sein. PCtipp hat Ihnen auf den folgenden Seiten 8 Tipps für den Browser zusammengestellt.

Update 14.01.22:

Der Gründung von Vivaldi ging die Enttäuschung des ehemaligen Opera-Co-Gründers und -CEOs Jón S. von Tetzchner voraus (unterhaltsames Interview bei «The Register» aus 2014 (engl.)). Jón von Tetzchner ist heute CEO beim norwegischen Unternehmen Vivaldi Technologies, welches den kostenlosen Vivaldi-Browser entwickelt hat.

Als er noch bei Opera arbeitete, baute von Tetzchner eine Community-Site namens My Opera. Nachdem Opera beschloss, diese im Jahr 2014 zu schliessen, wurde laut Webseite die Vivaldi-Community geboren.

Laut Webseite gibt es bisher Niederlassungen in Oslo (Hauptsitz), Island und den USA. Weitere Informationen finden Sie auf der Vivaldi-Webseite. Die mobile App ist derzeit nur für Android-Geräte verfügbar (siehe letzte Artikelseite), ansonsten gibts eine Desktop-Version.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 und der Vivaldi-Version 5.0.2497.35 durchgeführt.

1. Tracker- und Werbeblocker/Willkommenstour

Vivaldi hat einen eingebauten Tracker- und Werbeblocker an Bord. Wenn Sie Vivaldi erstmals herunterladen, können Sie zunächst eine Willkommenstour absolvieren und dort unter anderem die Tracker- und Werbeblocking-Stufe anpassen. Die Willkommenstour finden Sie via

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken unter auf Weiter. Bei Tracker- und Werbeblocker können Sie aus drei Stufen auswählen: Nicht blockieren, Tracker blockieren sowie Tracker und Werbung blockieren. Wählen Sie das Gewünschte für sich aus. Der integrierte Werbeblocker hilft auch, Webseiten schneller zu laden.