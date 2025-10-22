9 Handy-Märchen, die noch immer kursieren

Neuere Smartphones haben inzwischen auch ein Feature, das den Akku zusätzlich schont. Bei Android heisst dies Adaptives Laden, bei iOS Optimiertes Laden der Batterie, Bild 3. Ist dieses Feature aktiviert, merkt sich Ihr Smartphone, um welche Uhrzeit Sie das Gerät für gewöhnlich am Morgen vom Strom abziehen. Nach einer Weile weiss das Smartphone, wann es mit dem Aufladen beginnen muss, damit es am Morgen rechtzeitig vollständig aufgeladen ist.

4. Apple bremst alte iPhones

Immer wieder hört man den Vorwurf, dass Apple seine iPhones absichtlich langsamer machen würde. Der Grund scheint simpel wie einleuchtend: Das Unternehmen will Konsumenten so dazu bringen, auf neue Gerätegenerationen zu wechseln.

Dieser Mythos ist nicht ganz unbegründet. Tatsächlich war Apple 2017 in einen Skandal verwickelt, bei dem der Hersteller die CPU älterer iPhones bewusst gedrosselt hatte. Laut Apple tat man dies, um die Akkulaufzeit zu verbessern und Abstürze zu verhindern. In den USA wurde Apple daraufhin verklagt und zu einer Busse von satten 113 Millionen US-Dollar verdonnert.

Seither wurde kein weiterer Fall publik, in dem Apple iPhones absichtlich verlangsamt hat. Dass Ihr iPhone trotzdem langsamer wird, hat einen einfachen Grund: Neue Software, die Sie durch Updates erhalten, benötigt mehr Leistung, sei das nun das Betriebssystem oder Apps. Und diese Leistung liefern Chips in älteren Geräten nicht mehr, wodurch das Smartphone langsamer wird.

5. Nasse Handys mit Reis trocknen

Der Mythos um Reis als «Handy-Trocknungsmittel» tauchte erstmals in den frühen iPhone-Zeiten auf. Die Idee, Reis als Feuchtigkeitsabsorber zu verwenden, stammt wohl aus der Fotografie, wo dieser Tipp auch schon verbreitet war, um nass gewordene Kameraausrüstung zu trocknen. Da Reis Feuchtigkeit anzieht, soll er helfen, das Gerät zu retten. Aber funktioniert das tatsächlich?

Die Antwort ist: eher nicht. Auch wenn es vereinzelt Fälle gibt, in denen Reis Feuchtigkeit aus einem nassen Handy gezogen hat, ist diese Methode nicht empfehlenswert. Selbst Apple weist in seinen Support-Dokumenten explizit darauf hin, ein iPhone nicht in trockenen Reis zu stecken. Partikel könnten sich im Ladeanschluss festsetzen und möglicherweise grössere Schäden verursachen als das Wasser selbst. Es kann in diesem Fall passieren, dass Ihr Smartphone nicht mehr richtig lädt und Sie es reparieren müssen.

Eine bessere Alternative: Legen Sie das nasse Smartphone zusammen mit Silicagel in einen verschliessbaren Plastiksack, Bild 4. Das zieht Feuchtigkeit effizienter an und ist sicherer für das Smartphone. Es lohnt sich daher, ein paar dieser Silicagel-Päckchen für den Ernstfall auf Vorrat zu haben.