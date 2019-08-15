Alte Chrome-Version nutzen

Vielleicht geht Ihr Webseiten-CMS oder ein wichtiges Add-on seit der Installation einer neuen Chrome-Version nicht mehr. Bis (vielleicht) eines Tages ein Update des CMS oder des Add-ons erscheint, wollen Sie nun zurück zur vorherigen Chrome-Version – und diese daran hindern, Updates einzuspielen.

Zunächst müssen wir ein paar Dinge klarstellen, siehe nachfolgende Absätze:

Tun Sie es nicht

Es gibt Alternativen

Falls Sie nicht darum herumkommen, können Sie weiter unten lesen:

Ältere Chrome-Version am Update hindern

Ausweichmöglichkeit Chromium

Tun Sie es nicht: Jedenfalls nicht, sofern Sie nicht wirklich unbedingt müssen und kein anderer Weg daran vorbeiführt. Die Nutzung einer alten Browser-Version bedeutet, dass alle Sicherheitslücken wieder offen sind, die in neueren Browser-Versionen gepatcht worden wären. Sie setzen sich und Ihre Daten einem Schädlingsrisiko aus.

Es gibt Alternativen: Versuchen Sie besser, auf einen anderen Browser auszuweichen. Aber auf welchen? Immerhin nutzt inzwischen fast jeder Webbrowser denselben Unterbau. Darum wird – was auch immer in Chrome nicht funktioniert – vermutlich auch in Safari nicht gehen. Oder in Vivaldi. Oder in Opera. Hier täuscht also die scheinbare Wahlfreiheit. Wikipedia hat eine Liste von Chromium-basierten Webbrowsern, die bei Ihrem Problem vermutlich deshalb keine Alternative sind.

Wenn etwas in Chrome nicht mehr geht, dürfte es jedoch im Firefox noch funktionieren. Oder – kein Witz – vielleicht sogar im Internet Explorer.

Geht es um ein Add-on, das nicht mehr unterstützt wird? Besuchen Sie die Add-on-Webseite und prüfen Sie, ob der Entwickler vielleicht ein Update angekündigt hat; mit etwas Glück ist es bloss eine Frage von ein paar Tagen, bis das Add-on-Update eintrudelt. Falls der Entwickler die Arbeit an der Erweiterung eingestellt hat, gibt es vielleicht einen Hinweis von ihm, ob jemand das Projekt übernommen hat oder ob er selbst eine Alternative kennt. Versuchen Sie, eine Alternative zu finden.

Können wir Ihnen das Vorhaben wirklich nicht ausreden? Nun gut: Woher Sie die ältere Chrome-Version beziehen (anders ist es bei Chromium, siehe weiter unten), können wir Ihnen auch nicht sagen. Aber vielleicht haben Sie die Systemwiederherstellung verwendet und den PC auf einen früheren Stand zurückgesetzt. Auf diesem dürfte Chrome nun ebenfalls wieder in der früheren Version vorhanden sein.

Falls das so ist, kappen Sie als Allererstes und sofort die Internetverbindung; trennen Sie den PC vom WLAN oder stöpseln Sie das Ethernet-Kabel aus, sonst ist die Aktualisierung schneller da, als Sie diese stoppen können.

Öffnen Sie nun mit Windowstaste+R das Ausführen-Fenster und tippen Sie msconfig ein, gefolgt von der Enter-Taste. Wechseln Sie zum Reiter Dienste und sortieren Sie die Dienste nach Hersteller. Deaktivieren Sie die zwei Google-Update-Dienste sowie jenen namens Google Chrome Elevation Service. Starten Sie den PC neu. Nun sollte sich Chrome nicht mehr aktualisieren.