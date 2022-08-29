Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
29. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Wieder mal aufräumen

Alte Wi-Fi-Verbindungen löschen

Haben Sie Ihren WLAN-Namen oder gleich den Router gewechselt und wollen die alte Verbindung löschen, geht dies unter Windows und Android mit diesen Tipps.
Das zu löschende WLAN in den Einstellungen

Der Knopf heisst nicht «Löschen», sondern «Nicht speichern»

© Quelle: PCtipp.ch

Beim Routerwechsel haben Sie Ihren alten WLAN-Namen durch einen anderen ersetzt. Nachdem Sie sich unter Windows oder Android mit dem neuen verbunden haben, stellen Sie fest: Unter den gespeicherten Verbindungen ist das alte WLAN noch vorhanden.

Lösung: Wollen Sie die alten Verbindungen abräumen? Dann geht dies wie folgt. Wir zeigen erst zwei Varianten für Windows 11 (unter Windows 10 geht es ähnlich; die Konsolenmethode funktioniert da auch). Auf der Folgeseite lesen Sie, wie dasselbe unter zwei verschiedenen Android-Versionen geht.

Windows 11: via Bedienoberfläche

Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu WLAN. Klicken Sie auf Bekannte Netzwerke verwalten. Sie suchen hier vergeblich nach einem Knopf wie Löschen. Aber klicken Sie auf Nicht speichern, hat das denselben Effekt. Das gespeicherte Wi-Fi verschwindet aus der Liste.

Der Knopf heisst nicht «Löschen», sondern «Nicht speichern»

 © Quelle: PCtipp.ch

Windows: via Konsolenfenster

Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter. Tippen Sie diesen Befehl ein und drücken Sie Enter: netsh wlan show profiles

Der Befehl listet die gespeicherten WLANs auf

 © Quelle: PCtipp.ch

Angenommen, Sie wollen das Wi-Fi namens @gast@ löschen, tippen Sie diesen Befehl ein:

netsh wlan delete profile name="@gast@"

Die Bestätigung erscheint: «Das Profil 'Netzwerkname' wird aus der Schnittstelle 'WLAN' gelöscht». Führen Sie anschliessend netsh wlan show profiles erneut aus, ist das Wi-Fi aus der Liste verschwunden.

Das nicht mehr benutzte Netzwerk wurde gelöscht

 © Quelle: PCtipp.ch

Standard-Android und Samsung-Android

Da Android nicht gleich Android ist, funktioniert es bei Smartphones mit diesem Betriebssystem je nach Hersteller und Betriebssystemversion etwas anders. Wir zeigen es anhand eines Gerätes mit einem ziemlich standardmässigen Android 11 (Fairphone 4 5G) und anhand eines Samsung Galaxy S22.

So gehts auf einem Standard-Android-Gerät

Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie zu Netzwerk & Internet. Tippen Sie auf WLAN. Scrollen Sie herunter, bis Sie zu Gespeicherte WLANs gelangen. Tippen Sie drauf. Die gespeicherten Funknetze erscheinen. Nach einem Tipper auf das zu löschende Netzwerk gelangen Sie in die Detailansicht. Benutzen Sie hier den Button Entfernen.

So lässt sich ein nicht mehr benötigtes WLAN auf einem Standard-Android-Gerät entfernen

 © Quelle: PCtipp.ch

Und so auf einem Galaxy S22

Auch hier gehts zunächst in die Einstellungen-App, allerdings gefolgt von Verbindungen. Tippen Sie auf WLAN.

Ganz oben rechts, hinter der Überschrift WLAN, finden Sie ein unscheinbares Drei-Punkte-Menü. Öffnen Sie dieses und gehen Sie darin zu Erweitert. Hier treffen Sie unter «Netzeinstellungen» auf Netzwerke verwalten. Öffnen Sie es und tippen Sie aufs zu löschende WLAN. In dieser Detailansicht benutzen Sie im unteren Bereich das Papierkorb-Symbol mit der Beschriftung Entfernen.

Auf dem Samsung Galaxy S22 heissen die Menüpunkte teilweise etwas anders

 © Quelle: PCtipp.ch

(Hinweis: Dieser Artikel erschien ursprünglich am 16.9.2013 und wurde am 29.8.2022 umfassend aktualisiert und mit den Infos zu Android ergänzt)

Inhalt

Kommentare

Wi-Fi Android Kummerkasten Netzwerk Windows Windows 10 Windows 11 Smartphone & Apps Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare