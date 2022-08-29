Alte Wi-Fi-Verbindungen löschen

Beim Routerwechsel haben Sie Ihren alten WLAN-Namen durch einen anderen ersetzt. Nachdem Sie sich unter Windows oder Android mit dem neuen verbunden haben, stellen Sie fest: Unter den gespeicherten Verbindungen ist das alte WLAN noch vorhanden.

Lösung: Wollen Sie die alten Verbindungen abräumen? Dann geht dies wie folgt. Wir zeigen erst zwei Varianten für Windows 11 (unter Windows 10 geht es ähnlich; die Konsolenmethode funktioniert da auch). Auf der Folgeseite lesen Sie, wie dasselbe unter zwei verschiedenen Android-Versionen geht.

Windows 11: via Bedienoberfläche

Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu WLAN. Klicken Sie auf Bekannte Netzwerke verwalten. Sie suchen hier vergeblich nach einem Knopf wie Löschen. Aber klicken Sie auf Nicht speichern, hat das denselben Effekt. Das gespeicherte Wi-Fi verschwindet aus der Liste.