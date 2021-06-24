Android: Bild bearbeiten, verpixeln, Meme erstellen per Web-App

Sei es der QR-Code auf dem Impfzertifikat, das Nummernschild eines blöd parkierten Autos, ein am Bildschirm klebender Passwort-Post-it-Zettel (bitte nicht!) oder seien es Gesichter auf Fotos: Es kann bei Objekten wie diesen viele Gründe geben, sie in Screenshots oder Fotos unkenntlich zu machen. Vielleicht wollen Sie auch weitere Bildbearbeitungsschritte vornehmen, die Ihre vorinstallierte Fotos-App nicht mitbringt. Oder Sie wollen ein Meme basteln.

Geht es nur ums Verpixeln/Verwischen von Bildern, die Sie in WhatsApp oder Signal teilen, lesen Sie hier weiter. Brauchen Sie unkenntlich gemachte Bildteile auch für andere Zwecke, ist der hier vorgestellte Pixelator passend.

Nichts installieren, voller Funktionsumfang

Die Web-App Photopea.com haben wir hier bereits vorgestellt, denn die Webseite ist auch in der Lage, Photoshop-Dateien zu öffnen. Laut eigener Aussage werden bei Photopea-Nutzung keine Ihrer Bilder ins Netz geladen. Sobald die Webseite komplett geladen ist, könne man sogar theoretisch die Internetverbindung trennen und ein Bild offline bearbeiten.

Aber wussten Sie, dass Photopea.com auch auf dem Smartphone ganz wunderbar funktioniert? Öffnen Sie in Ihrem Smartphone-Webbrowser die Webseite Photopea.com. Tippen Sie aufs grosse X, um die Infomeldung auszublenden.

Auf dem Smartphone empfiehlt es sich bei Bildern im Querformat, das Smartphone zu drehen. Nun tippen Sie auf Datei/Öffnen. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.