Auf Android-Bilder per USB-Kabel zugreifen

Sie haben ein neues Android-Smartphone in Betrieb genommen und damit vielleicht Fotos oder Screenshots erstellt. Vom alten Gerät sind Sie sich gewöhnt, dass dieses sofort fragt, was zu tun ist, wenn Sie es per USB-Kabel beispielsweise mit Ihrem Windows-PC verbinden.

Doch die Frage des Geräts bleibt aus. Im Datei-Explorer erscheint zwar unter «Dieser PC» auch der Name Ihres Smartphones, aber der Klick darauf gibt keine Daten preis.

Lösung: Am einfachsten geht es so. Entsperren Sie Ihr Smartphone und stöpseln Sie es per USB-Kabel an Ihrem PC an. Wischen Sie vom oberen Rand herunter, sodass Sie auch die unscheinbare Zeile «Android-System, Gerät wird über USB aufgeladen» sehen. Tippen Sie darauf; anschliessend auf Für weitere Optionen tippen.

Schalten Sie hier auf Dateiübertragung (manchmal heisst es auch MTP) um. Sie können die Einstellungsapp nun wieder schliessen.