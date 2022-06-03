Android-Fehlermeldung: bedingte Weiterleitung löschen

Bei Android-Smartphones kann es vorkommen, dass Anrufsversuche abgebrochen werden und anschliessend die Meldung Bedingte Weiterleitung aktiv auf dem Bildschirm erscheint. Versuchen Sie immer zuerst, das Smartphone neu zu starten oder den Ruhe- und Flugmodus zu aktivieren und dann wieder zu deaktivieren. Ändert dies nichts, könnten diese Tipps helfen: