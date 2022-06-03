3. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android-Fehlermeldung: bedingte Weiterleitung löschen
Sie versuchen, jemanden anzurufen, der Anruf bricht aber ab. Daran kanns liegen.
Bei Android-Smartphones kann es vorkommen, dass Anrufsversuche abgebrochen werden und anschliessend die Meldung Bedingte Weiterleitung aktiv auf dem Bildschirm erscheint. Versuchen Sie immer zuerst, das Smartphone neu zu starten oder den Ruhe- und Flugmodus zu aktivieren und dann wieder zu deaktivieren. Ändert dies nichts, könnten diese Tipps helfen:
- Öffnen Sie die Telefon-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und nun auf Einstellungen.
- Wählen Sie den Punkt Anrufkonten, danach auf Erweiterte Einstellungen.
- Öffnen Sie das Menü Anrufweiterleitung
- Ist der Punkt Immer weiterleiten aktiviert, deaktivieren Sie ihn.
- Starten Sie zum Schluss das Gerät neu.
Hinweis: Aufgrund der zahlreichen Android-Versionen auf Modellen verschiedener Hersteller können die Pfade und Bezeichnungen variieren.
Kommentare