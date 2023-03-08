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Florian Bodoky
8. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Oppo ColorOS 12/13

Android: Gesten-Screenshot erstellen

Bei Android-Phones gibt es unterschiedliche Tastenkombinationen für den Screenshot. Bei Oppos neustem Flaggschiff brauchts das nicht mehr. Screenshots können erstellt und bereits dort bearbeitet werden.
© (Quelle: shutterstock.com/tanuha2001)

Power-Button und Leiser, Power-Button und Lauter, Lauter und Leiser, Leiser und Home-Button oder die Software-Funktion verwenden – fast jeder Hersteller, fast jedes Handy-Modell hat eine eigene Tastenkombination, wenn es darum geht, Screenshots zu erstellen. Oppo hat diese Problematik auf Geräten mit ColorOS 12 (und wohl demnächst auch 13) erledigt, so zum Beispiel fürs Find N2 Flip (den Test gibts hier). Dafür müssen Sie aber ein Feature aktivieren:

  1. Öffnen Sie die Einstellungen
  2. Wählen Sie den Punkt Praktische Tools
  3. Tippen Sie nun auf Bewegungen
  4. Aktivieren Sie die Option Mit 3 Fingern nach unten streichen, um einen Screenshot aufzunehmen
  5. Aktivieren Sie auch die Option Berühren und mit 3 Fingern halten, um einen Screenshot aufzunehmen
Sie können nun entweder einfach mit drei Fingern nach unten wischen und loslassen – ein Screenshot wird erstellt. Oder Sie können das Display mit drei Fingern antippen und halten, dann können Sie den Bereich, den Sie «screenshotten» wollen, auswählen und mit verschiedenen Tools bearbeiten und Notizen hinzufügen.

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