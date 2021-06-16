Android/iOS: Webseite auf dem Home-Screen verknüpfen

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone zunächst die gewünschte Webseite (z.B. pctipp.ch) in Ihrem bevorzugten Webbrowser, zum Beispiel Chrome. Soll eine bestimmte Rubrik verlinkt werden, surfen Sie diese an. Auf der Webseite angekommen, tippen Sie oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Zum Startbildschirm zufügen. Fertig! Ist es der Samsung-Browser? Auch hier gehts oben rechts übers Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Shortcut auf Startbilds. hzfg.. Hier können Sie auch noch einen Namen vergeben und auf Hinzufügen tippen.

Sind Sie auf dem Android-Gerät mit Firefox unterwegs? Öffnen Sie oben rechts das Drei-Punkte-Menü. In der früheren Version gab es ein Untermenü Seite mit einem Befehl Zu Startbildschirm hinzufügen. In der aktuellen Version von Firefox für Android heisst der Befehl etwas missverständlich Installieren – er legt aber auch bloss eine Verknüpfung ab. Nun erscheint ein Pop-up, in welchem Sie entweder Automatisch hinzufügen wählen, damit es die Verknüpfung auf dem ersten verfügbaren freien Platz ablegt. Alternativ halten Sie das angezeigte Webseitensymbol gedrückt und ziehen die Verknüpfung auf einen von Ihnen wählbaren Platz. In anderen Webbrowsern dürfte es sehr ähnlich gehen.