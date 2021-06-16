Tipps & Tricks
Android/iOS: Webseite auf dem Home-Screen verknüpfen
Auf Ihrem Smartphone können Sie nicht nur Apps verknüpfen, sondern auch direkte Links zu Webseiten. Die können Sie dann wie installierte Apps öffnen und benutzen, sofern sich die Webseite für Touch-Bedienung eignet.
Wir zeigen dies gleich am Beispiel der PCtipp-Mobile-Site, und zwar aus gutem Grund! Die PCtipp-News-App ist nämlich schon ein Weilchen Geschichte (allerdings nicht die E-Paper-App!), aber Sie müssen deshalb nicht auf die PCtipp-News-Verknüpfung auf Ihrem Smartphone verzichten. Gleich nachfolgend erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte für Android- und Apple-Smartphones.
Android
Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone zunächst die gewünschte Webseite (z.B. pctipp.ch) in Ihrem bevorzugten Webbrowser, zum Beispiel Chrome. Soll eine bestimmte Rubrik verlinkt werden, surfen Sie diese an. Auf der Webseite angekommen, tippen Sie oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Zum Startbildschirm zufügen. Fertig! Ist es der Samsung-Browser? Auch hier gehts oben rechts übers Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Shortcut auf Startbilds. hzfg.. Hier können Sie auch noch einen Namen vergeben und auf Hinzufügen tippen.
Sind Sie auf dem Android-Gerät mit Firefox unterwegs? Öffnen Sie oben rechts das Drei-Punkte-Menü. In der früheren Version gab es ein Untermenü Seite mit einem Befehl Zu Startbildschirm hinzufügen. In der aktuellen Version von Firefox für Android heisst der Befehl etwas missverständlich Installieren – er legt aber auch bloss eine Verknüpfung ab. Nun erscheint ein Pop-up, in welchem Sie entweder Automatisch hinzufügen wählen, damit es die Verknüpfung auf dem ersten verfügbaren freien Platz ablegt. Alternativ halten Sie das angezeigte Webseitensymbol gedrückt und ziehen die Verknüpfung auf einen von Ihnen wählbaren Platz. In anderen Webbrowsern dürfte es sehr ähnlich gehen.
Schon erscheint die Verknüpfung auf Ihrem Gerät. Ab sofort rufen Sie die PCtipp-News, -Tipps und Tests (oder welche Seite Sie auch immer verknüpft haben) einfach über diese Verknüpfung auf.
Apple iPhone (iOS)
Unter iOS ist es auch nicht weiter schwierig: Surfen Sie auf die gewünschte Website, tippen Sie unten zentral auf das quadratische Icon mit dem Pfeil und wählen den Punkt Zum Home-Bildschirm. Tippen Sie auf Hinzufügen. Das wars schon.
(Ursprung 20.09.2017, letztes Update mit Infos zum aktuellen Firefox 16.06.2021)
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