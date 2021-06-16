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Gaby Salvisberg
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Florian Bodoky
16. Jun 2021
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Android/iOS: Webseite auf dem Home-Screen verknüpfen

Gibt es eine gute Mobile-Site, die Sie auf Ihrem Android- oder iOS-Smartphone gerne direkt vom Home-Screen aus öffnen möchten? So erstellen Sie den Link.

Greifen Sie im Browser zu etwas wie «Zu Startbildschirm hinzufügen». Voilà!

© Quelle: PCtipp.ch

Auf Ihrem Smartphone können Sie nicht nur Apps verknüpfen, sondern auch direkte Links zu Webseiten. Die können Sie dann wie installierte Apps öffnen und benutzen, sofern sich die Webseite für Touch-Bedienung eignet.

Wir zeigen dies gleich am Beispiel der PCtipp-Mobile-Site, und zwar aus gutem Grund! Die PCtipp-News-App ist nämlich schon ein Weilchen Geschichte (allerdings nicht die E-Paper-App!), aber Sie müssen deshalb nicht auf die PCtipp-News-Verknüpfung auf Ihrem Smartphone verzichten. Gleich nachfolgend erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte für Android- und Apple-Smartphones. 

Android

Greifen Sie im Browser zu etwas wie «Zu Startbildschirm hinzufügen». Voilà!

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone zunächst die gewünschte Webseite (z.B. pctipp.ch) in Ihrem bevorzugten Webbrowser, zum Beispiel Chrome. Soll eine bestimmte Rubrik verlinkt werden, surfen Sie diese an. Auf der Webseite angekommen, tippen Sie oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Zum Startbildschirm zufügen. Fertig! Ist es der Samsung-Browser? Auch hier gehts oben rechts übers Drei-Punkte-Menü, gefolgt von Shortcut auf Startbilds. hzfg.. Hier können Sie auch noch einen Namen vergeben und auf Hinzufügen tippen.

Sind Sie auf dem Android-Gerät mit Firefox unterwegs? Öffnen Sie oben rechts das Drei-Punkte-Menü. In der früheren Version gab es ein Untermenü Seite mit einem Befehl Zu Startbildschirm hinzufügen. In der aktuellen Version von Firefox für Android heisst der Befehl etwas missverständlich Installieren – er legt aber auch bloss eine Verknüpfung ab. Nun erscheint ein Pop-up, in welchem Sie entweder Automatisch hinzufügen wählen, damit es die Verknüpfung auf dem ersten verfügbaren freien Platz ablegt. Alternativ halten Sie das angezeigte Webseitensymbol gedrückt und ziehen die Verknüpfung auf einen von Ihnen wählbaren Platz. In anderen Webbrowsern dürfte es sehr ähnlich gehen.

Der Befehl heisst im Firefox für Android etwas missverständlich «Installieren» (links). Im Pop-up wird dann klar, dass es sich nur um eine Webseiten-Verknüpfung handelt. Ziehen Sie das Icon an die gewünschte Stelle auf Ihrem Android-Homescreen

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon erscheint die Verknüpfung auf Ihrem Gerät. Ab sofort rufen Sie die PCtipp-News, -Tipps und Tests (oder welche Seite Sie auch immer verknüpft haben) einfach über diese Verknüpfung auf.

Apple iPhone (iOS)

Unter iOS ist es auch nicht weiter schwierig: Surfen Sie auf die gewünschte Website, tippen Sie unten zentral auf das quadratische Icon mit dem Pfeil und wählen den Punkt Zum Home-Bildschirm. Tippen Sie auf Hinzufügen. Das wars schon.

So gehts unter iOS

 © Quelle: PCtipp.ch

(Ursprung 20.09.2017, letztes Update mit Infos zum aktuellen Firefox 16.06.2021)

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