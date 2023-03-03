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Gaby Salvisberg
3. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Privatsphäre

Android Messages: Linkvorschau deaktivieren

In Googles SMS-App «Messages» lässt sich die Linkvorschau ausschalten. Das kann die Sicherheit des Android-Smartphones ein wenig erhöhen.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Auf vielen Android-Smartphones ist als SMS-App standardmässig Google Messages installiert. Enthält eine eintreffende Nachricht einen Link, kann die App eine Linkvorschau anzeigen. Das ist aber nicht immer erwünscht, weil für die Linkvorschau ein Teil der verlinkten Webseite abgerufen wird, was wiederum dem Seitenbetreiber einen Hinweis liefern kann, dass Sie die Nachricht erhalten haben. Wenn Sie diese Option abschalten wollen, geht dies wie folgt.

Falls Sie eine SMS mit einem Link erhalten, zeigt die App oft unterhalb der Nachricht einen Text betreffend Linkvorschau an. Das Wort «Einstellungen» ist darin direkt mit der entsprechenden Option verlinkt. Tippen Sie drauf, landen Sie am richtigen Ort. Knipsen Sie Alle Vorschaukarten anzeigen und Nur Weblink-Vorschau anzeigen aus.

Unterhalb einer Nachricht mit Link können Sie oft direkt die Einstellungen öffnen

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie gerade keine passende SMS bekommen haben, gibts einen anderen Weg. Tippen Sie in der Messages-App oben rechts aufs runde Profilsymbol und öffnen Sie dort Messages-Einstellungen. Besuchen Sie nun Automatische Vorschau. Das führt Sie ebenfalls zur oben erwähnten Einstellung.

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