Android Messages: Linkvorschau deaktivieren

Auf vielen Android-Smartphones ist als SMS-App standardmässig Google Messages installiert. Enthält eine eintreffende Nachricht einen Link, kann die App eine Linkvorschau anzeigen. Das ist aber nicht immer erwünscht, weil für die Linkvorschau ein Teil der verlinkten Webseite abgerufen wird, was wiederum dem Seitenbetreiber einen Hinweis liefern kann, dass Sie die Nachricht erhalten haben. Wenn Sie diese Option abschalten wollen, geht dies wie folgt.

Falls Sie eine SMS mit einem Link erhalten, zeigt die App oft unterhalb der Nachricht einen Text betreffend Linkvorschau an. Das Wort «Einstellungen» ist darin direkt mit der entsprechenden Option verlinkt. Tippen Sie drauf, landen Sie am richtigen Ort. Knipsen Sie Alle Vorschaukarten anzeigen und Nur Weblink-Vorschau anzeigen aus.