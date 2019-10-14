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Florian Bodoky
14. Okt 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: Mit unsichtbarem WLAN verbinden

So können Sie Ihr Smartphone mit dem heimischen WLAN verbinden, auch wenn die SSID verborgen ist.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie die SSID Ihres WLANs verbergen, bringt das einige Herausforderungen mit sich. Beispielsweise taucht es natürlich nicht in der Liste auf, wenn Sie mit dem Smartphone nach dem fraglichen Netz suchen. Dafür gibts aber einen einfachen Trick:

  1. Öffnen Sie die Einstellungen.
  2. Wählen Sie den Punkt WLAN.
  3. Aktivieren Sie die Suche.
  4. Scrollen Sie ganz nach untern und tippen Sie auf Netzwerk hinzufügen.
  5. Geben Sie den Namen der SSID ein.
  6. Tippen Sie auf Sicherheit und wählen Sie das entsprechende Protokoll aus.
  7. Tippen Sie das WLAN-Passwort ein.

Hinweis: Aufgrund der variablen Interfaces können Menüs und Bezeichnungen variieren.

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