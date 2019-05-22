Android: Schnellzugriffe anpassen

Wischen Sie von oben herunter, sehen Sie zunächst ein paar Icons, über die Sie bestimmte Funktionen direkt aufrufen könnten. Wiederholen Sie die Wischbewegung gleich, vergrössert sich der Bereich, der jetzt noch mehr Schnellzugriffs-Icons zeigt. An den zwei kleinen Punkten (hier unterhalb von «Bluetooth») sehen Sie, dass dies die erste von zwei Seiten ist; Sie könnten hier also noch nach rechts weiterblättern und weitere Icons sehen.

Von hier aus lässt sich die Auswahl dieser Icons bearbeiten. Tippen Sie unten aufs unscheinbare Bleistift-Symbol, wechselt es in den Editiermodus. Soll nun das Symbol fürs direkte Ein- und Ausschalten des Flugmodus auf einen der ersten Plätze? Tippen Sie etwa während zweier Sekunden drauf und ziehen Sie es mit weiterhin gedrücktem Finger an die gewünschte Position.