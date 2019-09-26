Android: SMS-Versand versehentlich geblockt

Einige Android-User, die Kunden bei Swisscom sind, haben in den letzten Wochen oder Monaten merkwürdige Pop-ups auf ihren Geräten gesehen. Die Pop-ups fragten um Erlaubnis, ob eine bestimmte App auf dem Gerät eine SMS an eine bestimmte Kurznummer versenden dürfe. Bei diesen SMS handelte es sich jedoch um harmlose Systemnachrichten zu Tests im Rahmen von Visual Voicemail, welche die Anwender eigentlich gar nicht hätten zu Gesicht bekommen sollen. PCtipp berichtete hier und hier.

Wenn aus heiterem Himmel eine Anwendung eine «möglicherweise kostenpflichtige» SMS versenden will, möchte man dies meist verhindern, solange einem nicht klar ist, was das soll. Darum haben viele Nutzer wohl im betroffenen Pop-up auf Auswahl merken oder Entscheidung merken getippt und anschliessend auf Abbrechen oder Nicht senden. Da es sich aber um System-SMS handelt, die in nicht so ferner Zukunft für den Betrieb von Visual Voicemail (VVM) wichtig sein könnten (Swisscom hält sich hierzu noch bedeckt), möchte man diese Blockierung vielleicht gerne wieder aufheben.

Es wird wohl je nach Hersteller und Android-Version leicht verschieden sein. Falls man die mutmasslich für VVM gedachten Nachrichten bereits blockiert hat, sollte Folgendes klappen, etwa auf unserem Beispiel-Gerät (ein Nokia mit Android 9):

Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie darin zu Apps & Benachrichtigungen. Hier gehts unten zu Erweitert und zu Spezieller App-Zugriff. Darin gibt es den Punkt Zugriff auf Premium-SMS. Hier dürfte die zuständige App (auf unserem Gerät war es com.qualcomm.qti.lpa) aufgeführt sein. Wenn «Fragen» steht, ist es in Ordnung, denn dann «fragt» die App beim nächsten Mal wieder.