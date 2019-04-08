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Florian Bodoky
8. Apr 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: So deaktivieren Sie den Google Feed

Kein Interesse an den Google News? So deaktivieren Sie den Feed.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wer unter Android nach rechts wischt, bekommt personalisierte News zu sehen, gesammelt auf verschiedenen Portalen. Wer das nicht möchte, kann die Funktion aber deaktivieren. Wir zeigen, wie:

  1. Drücken Sie lange auf eine freie Stelle Ihres Startbildschirms.
  2. Wählen Sie die Starteinstellungen oder Einstellungen für den Startbildschirm

  3. Bei der Option Google Feed oder Google App anzeigen stellen Sie den Schalter so um, dass er grau angezeigt wird.

Hinweis: Je nach Hersteller und Android-Version können Pfade und Bezeichnungen variieren.

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