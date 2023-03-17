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Florian Bodoky
17. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipp

Android: So können Sie Inhalte in der Zwischenablage verwalten

Mehrere Textteile in die Zwischenablage kopieren? Oder auch Bilder? So gehts!
© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie kennen das von der Arbeit am Computer: Man kopiert Bilder hin und her, Textteile oder sonstigen Content – Copy&Paste ist Alltag. Wussten Sie aber, dass auch Smartphones eine Zwischenablage haben, dass dort mehrere Einträge möglich sind und Sie dann wahlweise einen davon auswählen können, der dann beim nächsten Mal eingefügt wird? So gehts (mit Googles Gboard-Tastatur für Android):

  1. Öffnen Sie das Programm, in welchem Sie Zugriff auf die Zwischenablage benötigen (WhatsApp, Notiz-App, Google Calendar o.ä)
  2. Tippen Sie ins Textfeld, sodass die Tastatur erscheint
  3. Tippen Sie auf das Klemmbrett-Icon oben an der Tastatur
  4. Wählen Sie den Punkt Zwischenablage und tippen Sie auf Zwischenablage aktivieren. Nun können Sie Texte oder Bilder in die Zwischenablage kopieren. Diese werden dort eine Stunde gespeichert bleiben (es sei denn, Sie schalten in der Zwischenzeit das Smartphone komplett aus)
  5. Wenn Sie jetzt einen Text oder ein Bild in die Zwischenablage kopieren und dann im fraglichen Programm wieder auf das Klemmbrett-Icon tippen, zeigt es alle Elemente im Zwischenspeicher an und Sie können das gewünschte auswählen und einfügen
  6. Tippen Sie länger auf Vorschläge in der Zwischenablage, um diese zu löschen oder anzupinnen
Hinweis: Nicht jedes Programm unterstützt das Einfügen von Bildern, auch wenn diese in der Zwischenablage sind.

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