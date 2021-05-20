Android: Alle Tonspuren auf einem Ohrhörer

Lösung: Wir zeigen es am Beispiel eines Nokia 8 Sirocco mit AndroidOne (Android 10). Es dürfte auf anderen Geräten ähnlich funktionieren. Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu den Bedienungshilfen. Scrollen Sie recht weit herunter, bis Sie zu etwas wie Audiodienste und Text auf dem Bildschirm gelangen. Kippen Sie hier den Schalter bei Mono-Audio auf Ein. Damit wird auf beiden Kanälen bzw. Ohrstöpseln (links und rechts) derselbe Sound ausgegeben – eben in Mono statt Stereo.

Vergessen Sie nicht, Mono-Audio wieder auszuschalten, sobald bzw. sofern Sie es nicht mehr benötigen. In Stereo klingt die Musik eben doch besser.

Hier zeigen wir dasselbe auch für iOS.