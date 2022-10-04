4. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: versehentlich einen Kontakt gelöscht – was tun?
Haben Sie versehentlich einen Kontakt aus dem Telefonbuch des Android-Smartphones gelöscht? So stellen Sie ihn wieder her.
Schnell kanns gehen: Ein, zwei falsche Tipper auf dem Smartphone-Display, schon ist ein Kontakt verschwunden. Vielleicht geschieht es auch nicht so zufällig, was man später bereut. So können Sie die Nummer zurückholen.
- Öffnen Sie Ihren Browser und surfen Sie zu contacts.google.com
- Öffnen Sie das Hamburger-Menü (drei waagrechte Striche) und tippen Sie auf Kontakte.
- Tippen Sie auf das Zahnrad, danach auf Änderungen rückgängig machen.
- Je nachdem, wie lange der Löschvorgang zurückliegt, wählen Sie nun den Zeitpunkt aus und tippen danach auf Rückgängig machen.
- Google stellt die Kontaktliste wieder her und zeigt Ihnen eine Bestätigung an.
Achtung: Auch alle anderen Änderungen, die Sie seit dem gewählten Zeitpunkt gemacht haben, werden rückgängig gemacht – also auch neue Kontakte, die seither dazugekommen sind, werden gelöscht.
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