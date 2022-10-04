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Florian Bodoky
4. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: versehentlich einen Kontakt gelöscht – was tun?

Haben Sie versehentlich einen Kontakt aus dem Telefonbuch des Android-Smartphones gelöscht? So stellen Sie ihn wieder her.
Screenshots auf dem Android-Smartphone zeigen den Weg zum Wiederherstellen der Google-Kontakte
© Quelle: PCtipp.ch

Schnell kanns gehen: Ein, zwei falsche Tipper auf dem Smartphone-Display, schon ist ein Kontakt verschwunden. Vielleicht geschieht es auch nicht so zufällig, was man später bereut. So können Sie die Nummer zurückholen.

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie Ihren Browser und surfen Sie zu contacts.google.com
  2. Öffnen Sie das Hamburger-Menü (drei waagrechte Striche) und tippen Sie auf Kontakte.
  3. Tippen Sie auf das Zahnrad, danach auf Änderungen rückgängig machen.
  4. Je nachdem, wie lange der Löschvorgang zurückliegt, wählen Sie nun den Zeitpunkt aus und tippen danach auf Rückgängig machen.
  5. Google stellt die Kontaktliste wieder her und zeigt Ihnen eine Bestätigung an.

Achtung: Auch alle anderen Änderungen, die Sie seit dem gewählten Zeitpunkt gemacht haben, werden rückgängig gemacht – also auch neue Kontakte, die seither dazugekommen sind, werden gelöscht. 

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