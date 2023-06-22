Android & Windows: Werbe-ID löschen

Persönliche Daten von Nutzerinnen und Nutzern sind für die Werbebranche bares Gold. Der Usergemeinde kann dank verschiedener Methoden zielgenau die (vermeintlich) passende Werbung angezeigt werden.

Dass die Werbetreibenden damit jedoch in den Besitz sensibler Informationen gelangen, ist ein Problem. Kürzlich wurde bekannt, dass zum Beispiel Microsofts Xandr-Plattform die Online-User in 650'000 mögliche Segmente schubladisiert.

Sie sind dem potenziellen Missbrauch Ihrer Daten jedoch nicht schutzlos ausgeliefert. Einige der Sammelaktivitäten knüpfen die Daten an eine so genannte Advertising ID (Werbe-ID). Wie Sie diese unter Windows 10 und 11 sowie ab Android 12 deaktivieren und weitere Tipps lesen Sie auf den Folgeseiten.

Werbe-Geräte-ID unter Android löschen

Wir zeigen es anhand eines Samsung Galaxy S23 Ultra und eines Standard-Android-Gerätes (Fairphone 4 5G). Das Löschen wird auch von der EFF empfohlen

Samsung Galaxy S23 Ultra: Öffnen Sie Einstellungen-App, darin gehts via Sicherheit und Datenschutz zu Datenschutz. Scrollen Sie ganz nach unten und öffnen Sie Andere Datenschutzeinstellungen. Tippen Sie im Bereich «Google» auf Anzeigen. Verwenden Sie Werbe-ID löschen, gefolgt von Werbe-ID löschen.